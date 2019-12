Vision: Schulcampus und Handwerkerabitur

Die Seilerstadt möchte die Diskussion um das örtliche Gymnasium beenden und ihm eine Perspektive geben. Denn das Seiler-Gymnasium ist als eine jener drei Schulen ausgewiesen – neben den Grundschulen in Körner und in Lengenfeld unterm Stein – deren Existenz wegen sinkenden Schülerzahlen langfristig als gefährdet angesehen wird. Bis zum Schuljahr 2026/2027, wenn die Schulnetzplanung erneut fortgeschrieben wird, müsse über Kooperationen nachgedacht werden, um den Standort zu sichern. So heißt es in dem Papier, das die Kreisverwaltung den Kreistagsmitgliedern vorgelegt hat. Denkbar ist laut Verwaltung ein Zusammenschluss mit der Regelschule der Stadt und damit die Gründung einer Gemeinschaftsschule mit gymnasialer Oberstufe.

Eben jene Gemeinschaftsschule will man in Schlotheim nicht. Denn sie bringt kein Alleinstellungsmerkmal. „Gemeinschaftsschulen gibt es in Ebeleben und in Menteroda. Warum also sollen die Eltern ihre Kinder ausgerechnet nach Schlotheim schicken?“, fragt Bürgermeister Hans-Joachim Roth (CDU). Auch Daniela Voigt, seit diesem Jahr die Leiterin des Gymnasiums, beklagt: „Unserer Schule fehlt ein Alleinstellungsmerkmal.“ Eine Idee, wie das aussehen könnte, hat sie: in einem Handwerker-Abitur. Erstmals bot die Handwerkskammer Erfurt mit der Walter-Gropius-Schule Erfurt, einer Berufsschule, ein Handwerkergymnasium an einer staatlichen Schule in Deutschland an. In diesem Jahr haben die ersten Abiturienten das Haus verlassen.

Berufsausbildung würde sich verkürzen

Nun will Schlotheim – wie es schon Sondershausen getan hat – nachziehen. Das Prinzip: Während des Abiturs erwirbt der Jugendliche Module der Meisterausbildung, kann seine anschließende Berufsausbildung verkürzen und auf den Gesellenbrief noch den Meistertitel draufpacken. Wer diesen Weg wählt, spart Zeit und Geld und hält am Ende drei Abschlüsse in der Hand – Abitur, Gesellenbrief, Meistertitel.

Vermittelt werden soll das Wissen im Unterricht Wirtschaft und Recht ab Klasse 10, so dass problemlos Regelschüler, die nach Klasse 10 ans Gymnasium wechseln und dort in drei Jahren das Abitur ablegen, das Angebot nutzen können. Andere Unterrichtsstunden sollen dafür nicht vernachlässigt werden. „Die vom Ministerium laut Lehrplan geforderten Stunden werden selbstverständlich gehalten“, sagt Voigt.

Eine weitere Möglichkeit, alle drei Schularten – Grund- und Regelschule sowie Gymnasium – in der Stadt zu halten, soll das Modell Schulcampus bieten. Es ist ein nach dem Schulgesetz mögliches Modell, um auch ohne Erreichen der Mindestschülerzahl als Schule weiterbestehen zu können. In Schlotheim will man die räumliche Nähe der drei Schulen nutzen. „Uns verbindet viel, nicht nur, dass wir alle dieselben Sportstätten für den Unterricht nutzen“, sagt Hartwig Brandau, der Leiter der Regelschule. Seine Schule und die Grundschule befinden sich in einem Haus, vieles in der Zusammenarbeit klappe schon jetzt „teilweise nur mit Blickkontakt“, meint Benjamin Heuer, der die Grundschule leitet.

Schwimmunterricht für die Klassen 5 und 6

Nun soll das Gymnasium mit ins Boot. Man wolle die Viertklässler in den weiterführenden Schulen eher empfangen, ihnen das Angebot vorstellen. Am Gymnasium solle der Schwimmunterricht ausgebaut werden, der derzeit für drei Leistungsgruppen (Grund-, Aufbau- und vertiefender Kurs) in Klasse 5, an der Regelschule darüber hinaus auch in Klasse 6 angeboten wird. Und: Schon jetzt unterrichtet ein Lehrer aus Brandaus Mannschaft am Gymnasium Mathematik. Ab Frühjahr soll einer der Gymnasiallehrer an der Regelschule Wirtschaft und Recht vermitteln.

Darüber hinaus kann man sich vorstellen, Regelschüler der Klasse 6, die sich den Wechsel ans Gymnasium vorstellen können, in der zweiten Fremdsprache gemeinsam mit den Gymnasiasten zu unterrichten, um den Übergang zu erleichtern. Während die Stundentafel für die zweite Fremdsprache am Gymnasium fünf Stunden vorsieht, sind es an der Regelschule zwei. Das soll im gemeinsamen Unterricht auf fünf nach oben geschraubt werden. „Auch da müssen wir den schulinternen Lehrplan anpassen, werden aber in den anderen Fächern nicht weniger unterrichten als gefordert.“

Der Schlotheimer Stadtrat verabschiedete diese Woche eine Willensbekundung, die drei Schulformen mithilfe des Campusmodells zu erhalten. Und er fordert, eine Busverbindung, um Kindern aus Kleinwelsbach und Bothenheilingen den Besuch der Schlotheimer Schulen zu ermöglichen. Immerhin gehört man ab dem 31. Dezember zu einer Stadt, der Stadt Nottertal-Heilinger Höhen. Diese Landgemeinde ist als Rechtsnachfolger der Stadt an die Willensbekundung gebunden.

Nun sollen die Gedanken mit dem Kultusministerium durchgesprochen werden, sagt Bürgermeister Roth. Im ersten Quartal 2020 soll das Konzept der Schulnetzplanung dann vom Kreistag verabschiedet werden.