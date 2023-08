Volkssolidarität Bad Langensalza lädt zum Grillfest in Craula

Bad Langensalza. Willkommen sind am 24. August auch Nichtmitglieder.

Die Volkssolidarität Bad Langensalza lädt im Sommer traditionell zu einem Grillfest – so auch in diesem Jahr. Es findet statt am Donnerstag, 24. August, in Craula in der Gaststätte „Am Rennstieg“. Es gibt laut einer Mitteilung Deftiges vom Grill und Salate. Ein Discjockey sorgen außerdem für Musik zum Tanzen. Eingeladen zu der Feier sind sowohl Mitglieder als auch Nichtmitglieder.

Ein Bus bringt die Gäste nach Craula. Er fährt zu folgenden Zeiten los: 16.45 Uhr Friedrich-Hahn-Straße (alte Kaufhalle), 16.50 Uhr Wiebeckplatz, 16.55 Uhr Birkenweg und 17 Uhr an der Schänke Ufhoven. Reservierungen werden unter der Telefonnummer: 03603/ 812361 entgegengenommen.