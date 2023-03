Volleyballturnier der Mühlhäuser Berufsschüler mit überragender Beteiligung

Mühlhausen. Das Turnier der Schülerinnen und Schüler am Mühlhäuser Berufsschulcampus erlebte einen Teilnehmerrekord.

18 Teams – mehr als je zuvor – haben sich am Freitag beim Volleyballturnier am Mühlhäuser Berufsschulcampus gegeneinander gemessen. Platz eins und zwei belegten Auszubildende der Abteilung Technik/Mobilität mit ihren Mannschaften. Platz drei ging an ein Team des Beruflichen Gymnasiums. Beste Spieler wurden Chayenne Hartung (Berufliches Gymnasium) und Paul Weska (Technik / Mobilität). Seit 2004 gibt es das Turnier, das die Fachschaft Sport organisiert. Zu deren „Röbling-Games“ gehören das Schuljahr über auch ein Fußballturnier und der Sport- und Gesundheitstag am Berufsschulzentrum.