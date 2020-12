Vom Bus zur Kreisstadtfiliale – 100 Jahre Deutsche Bank Mühlhausen

1990 zog die Deutsche Bank in Mühlhausen vorläufig in ein Notobjekt – einen umgebauten Bus.

Im Jahr 1920 übernahm die Deutsche Bank in Mühlhausen die Privatbank zu Gotha. Heute blickt man am Untermarkt 27 bereits auf 100 Jahre Bankgeschäft zurück. Doch in der Filiale ist vom Jubiläum in diesem Jahr coronabedingt nicht viel zu spüren.

„Wir hatten Anfang des Jahres schon überlegt, wie wir das 100-jährige Bestehen würdig feiern können. Wegen Corona ist die Idee dann ein bisschen versickert – leider“, sagt Filialdirektorin Antje Töpp. Sie leitet seit 2001 mit einem zehnköpfigen Team die Bankgeschäfte. In der Filiale gilt sie nach eigenen Angaben als Urgestein. „Ich bin 1992 als junges Mädchen zur Deutschen Bank nach Mühlhausen gekommen und mir hat’s hier so gut gefallen, dass ich dann auch hier geblieben bin.“

Von den Anfängen im November 1920 sei nur wenig überliefert. Wie ein Sprecher der Deutschen Bank für Thüringen mitteilt, war das Bankunternehmen damals ein wichtiger Motor für die Entwicklung des Bundeslandes. Seit 1925 befand sich die Mühlhäuser Filiale am Obermarkt, bis sie zwei Jahre vor dem Ende des zweiten Weltkriegs, schließen musste. Erst im Jahr 1990 kehrte die Deutsche Bank nach Mühlhausen zurück. Weil damals kein geeignetes Gebäude verfügbar war, zog die Filiale zunächst in ein Notobjekt.

1995 erfolgt Umzug in das Bankgebäude am Untermarkt

Filialdirektorin Antje Töpp vor der deutschen Bank in Mühlhausen. Foto: Laura Merz

„Da Mühlhausen als Kreisstadt extrem wichtig für den Standort der Deutschen Bank war und um erst mal eine Lokalität zu finden, hat man provisorisch einen ausgebauten Bank-Bus aufgestellt, in dem die Menschen dann zunächst ihre Konten eröffnet haben“, sagt Antje Töpp. Der Bus sei aber nicht durch die Stadt gefahren, sondern für rund drei Monate an einem festen, genehmigten Standort geblieben, bis ein Filialgebäude in der Felchtaer Straße 19 gefunden wurde. Ein letzter Umzug der Deutschen Bank in Mühlhausen kam dann 1995 in das Bankgebäude am Untermarkt, wo es bis heute blieb. „Wir sind also auch schon eine lange Konstante hier am Untermarkt.“

So wie das Gebäude nach und nach moderner geworden ist, so hat sich auch das Bankgeschäft in Mühlhausen in 100 Jahren verändert. Früher seien die Kunden persönlich in die Filiale gekommen, um ihr Bargeldkonto zu eröffnen. Heute nutze ein Großteil – vom Jugendlichen bis zum 80-Jährigen – überwiegend das digitale Angebot. Das sei vor allem in diesem Jahr von Vorteil gewesen, wo die Bankberatungen per Telefon oder Video aus dem Homeoffice der Mitarbeiter heraus stattfinden mussten. „Die Kunden haben nicht wirklich gespürt, von wo aus wir telefonieren. Wir waren trotzdem nach wie vor für sie da“, so Antje Töpp.

In 100 Jahren habe man in der Deutschen Bank in Mühlhausen auch gelernt, mit Krisen umzugehen. „Ich freue mich trotzdem natürlich darauf, wenn Corona vorbei ist und es für die Kunden wieder leichter wird, ihre Finanzen abzuwickeln, indem sie einfach wieder in die Filiale kommen und persönlich mit uns sprechen können.“ Ob eine Jubiläumsfeier nachgeholt werde, könne man noch nicht sagen.