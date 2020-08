Von Armut und Blaubeeren in Großengottern

Es ist alles noch sehr provisorisch. Der blaue Transporter der Bad Langensalzaer Tafel, betrieben vom Verein Talisa, steht am Straßenrand vor der Bibliothek in Großengottern.

Die offene Heckklappe des Fahrzeugs und die Seitentür geben den Blick frei auf grüne Kisten voll mit Salatköpfen, Paprika, Zwiebeln, Brötchen und anderen Lebensmitteln. „Das nächste Mal bauen wir ein Zelt auf und Bänke. Das ist ja so kein Zustand“, erklärt Margit Schönfeld. Sie arbeitet im Rahmen des Bundesprojektes Soziale Teilhabe bei der Tafel.

Zusammen mit ihrem Kollegen Ralf Jarowsky fährt sie jeden Tag die großen Supermärkte in der Region ab und sammelt die Lebensmittel ein, die dort nicht mehr verkauft werden können. In Bad Langensalza gehen die Waren dann an der Tafel-Ausgabe gegen ein geringes Entgelt an bedürftige Menschen.

Auch aus Großengottern sind jede Woche einige Menschen angereist. „Deshalb machen wir jetzt eine eigene kleine Tafel nur für Großengottern, jeden Dienstag – immer von 14 bis 15 Uhr“, erklärt Margit Schönfeld.

Wer hier einkaufen will,braucht ein amtliches Schreiben

Ein Mann im Rentenalter ist einer der ersten Kunden. Er ist schon da, bevor es offiziell losgeht. Für seine Einkaufstüte, gefüllt mit Gemüse, Nudeln und Brot, zahlt er knapp drei Euro. Er verstaut die Tasche im Korb seines roten Elektromobils, klettert auf den Sitz und braust die Straße hinunter. „Ey, da hinten wird geblitzt!“, ruft Margit Schönfeld ihm hinterher.

Eine ältere Dame kommt vorbei, fragt, was die Bedingungen seien, um bei der Tafel einkaufen zu dürfen. „Ich will ja niemandem was wegnehmen.“ Wer dort kaufen will, muss ein Schreiben vom Jobcenter vorlegen oder einen Nachweis, dass zum Beispiel die Rente so niedrig ausfällt, dass der Lebensunterhalt damit nicht bestritten werden kann. Die Rente der Frau ist zwar nicht hoch, aber doch zu hoch für die Regeln der Tafel. Sie muss ohne Einkäufe wieder gehen.

Um 14 Uhr geht dann der Andrang los. Es sind vor allem Frauen da, ein paar Kinder, mehrere Rentnerinnen. Zwei davon werden von den Kleinen Oma genannt. Da steht dann also die ganze Familie bei der Tafel an.

„Es kommen viele alleinstehende Mütter mit Kindern zu uns“, sagt Schönfeld. Frauen leisten mehr unbezahlte Arbeit als Männer, pflegen Angehörige und ziehen den Nachwuchs groß. Das endet vor allem bei alleinerziehenden Frauen schnell in Armut. Auch Altersarmut ist da oft vorprogrammiert.

Die Menschen kommenmit Freude zur Ausgabestelle

So stehen also auch hier in Großengottern drei Mütter mit Kindern am Wagen der Tafel an. „Hätte ich gewusst, dass ihr heute da seid, hätte ich euch was Schönes mitgebracht“, sagt Margit Schönfeld zu zwei Jungen im Grundschulalter. Als sie der Mutter der beiden die Einkaufstasche vollpackt, legt sie ein paar Joghurtpackungen extra oben drauf.

Es gibt auch frisches Obst. Ein vielleicht siebenjähriger Junge hüpft fast vor Freude, als er sieht, wie eine Packung Blaubeeren in der Tasche landet. „Er wartet schon den ganzen Tag auf seine Blaubeeren“, sagt die Mutter.

„Ich habe vorher gedacht, dass die Leute sich vielleicht schämen“, sagt Schönfeld. „Aber sie kommen wirklich mit Freude her.“ Die Tafel in Deutschland versorgt nach eigenen Angaben etwa 1,65 Millionen Menschen mit Lebensmitteln, die sie sich im Supermarkt nicht leisten können. Dazu zählen Arbeitslose, Menschen im Rentenalter und Geringverdienende.

Auch während der Corona-Krise hat die Tafel in Bad Langensalza ihre Türen nicht geschlossen. „Da haben wir zu dritt die Arbeit gemacht, die sonst sieben Leute machen“, erzählt Schönfeld. „Aber es war auch wirklich notwendig.“ Auch Lieferungen nach Hause macht die Tafel mittlerweile – für Menschen, die zu alt oder krank sind, um den Weg zur Tafel zu schaffen. Auch Margit Schönfeld selbst ist mittlerweile erschöpft:„Aber solange ich nicht umfalle, mache ich diese Arbeit.“

Während Talisa die Tafel-Stützpunkte in Bad Langensalza und Großengottern betreut, kümmert sich in Mühlhausen und in Schlotheim das Diakonische Werk um die Bedürftigen – in der Kreisstadt mit zwei Ausgabetagen pro Woche am Güterbahnhof, in Schlotheim mit einer in der Bahnhofstraße.