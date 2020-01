Vor 70 Jahren verstirbt der erste Landrat

Der erste Landrat des Kreises Mühlhausen nach 1945 war August Hugo Haase. Er wurde 1887 in Mühlhausen geboren und starb am 10. Januar 1950 in seiner Heimatstadt. Landrat war er vom 9. April bis 14. April 1945 und vom 12. August 1945 bis zum 18. Dezember 1948. Eine Ausbildung zum Lehrer musste Haase abbrechen als sein Vater starb und die Mutter die Ausbildung nicht mehr finanzieren konnte. Er arbeitete in Verlagen und Behörden. Im Ersten Weltkrieg war Haase Pionier.

Mit zwanzig Jahren, 1907, trat er in die SPD ein. Im Auftrag der Partei betreute er beruflich Arbeiter, wenn diese vor Gericht standen wegen gesellschaftlicher Angelegenheiten. Von 1918 bis 1933 führte Haase die SPD-Fraktion im Mühlhäuser Stadtrat. Was dann passierte, erzählt er selbst in einem Bericht an den „Herrn Ortskommandanten der Besatzungstruppen“ vom 1. Mai 1945: „Am 2.5.1933 wurde ich von [den Nazis] gewaltsam aus meiner Stellung [als SPD-Fraktionsvorsitzender des Mühlhäuser Stadtrates entfernt und dabei so zugerichtet, daß ich dauernd Invalide wurde. Bis 1935 war ich haftunfähig. In den folgenden Jahren ging ich alle Stadien polizeipolitischer und politischer Schikanen durch, in die auch meine Frau einbegriffen wurde. Im August 1944 musste ich trotz Krankheit nach Buchenwald, am 2.9.1944 wieder entlassen. Unter der Anklage des Hörens fremder Sender, der Zersetzung der Wehrmacht usw. erfolgte am 17.10.1944 erneute Inhaftierung, aus der meine Frau erst nach Ankunft der Amerikaner erlöst wurde, während ich am 27.12.1944 infolge Haftunfähigkeit als Todeskandidat entlassen wurde.“

Mit „zugerichtet“ umschreibt Haase, dass er über ein Jahr lang Bett und Zimmer nicht verlassen konnte. Haase blieb zeitlebens schwer krank und erblindete kurz vor seinem Tod. Der US-Major Weissenberger machte Haase am 9. April 1945 zum Landrat. Nach zwei Wochen im Amt entließ der nächste US-Kommandant Carey Haase wieder. Carey war Pfarrer und wollte nur Christen in politischen Ämtern. Haase war aus der Kirche ausgetreten. Landrat wurde Rudolf Walter Paul Richard Janson (1888 bis 1967), ein Landwirt und Deutschnationaler, der sich den Nazis verweigert hatte.

Von der sowjetischen Militärverwaltung wurde Haase nach zwei Monaten wieder als Landrat eingesetzt. Er leitete die Kreisverwaltung bis Ende 1948. Nach eigenen Worten widmete sich Haase in seiner Amtszeit der Behebung der Kriegsschäden. Er ließ Waffen und Munition einsammeln oder bergen. Der Landrat ging vor gegen Plünderungen, Diebstahl und Sabotage. Er kümmerte sich um die Versorgung der Bevölkerung mit Grundnahrungsmitteln.

Allerdings kritisierte die Sowjetische Militärregierung in Thüringen am 1. März 1946 die Amtsführung Haases. In einem Schreiben des Verwaltungschefs der Militärregierung an den Präsidenten des Bundeslandes Thüringen wird Haase vorgeworfen, er habe keine Autorität in der Bevölkerung, er arbeite nicht zusammen mit den antifaschistischen Komitees, besetze Posten mit „Nazisten“ und vernachlässige das Kreiskrankenhaus. Auf der Kreistagssitzung am 18. Dezember 1948 trat Haase aus gesundheitlichen Gründen als Landrat zurück. Der Kreistag wählte mit großer Mehrheit Alfred Eberhard (SED) zum neuen Landrat. Eberhard kam aus der KPD in die SED.