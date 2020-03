Anja Hartung unterrichtete sieben Jahre an der Kreismusikschule die Allerjüngsten – nun verlässt sie die Schule für eine Anstellung am Salzagymnasium.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vorerst keine Früherziehung mehr an Kreismusikschule

In der Kreismusikschule gibt es ab sofort keine musikalische Früherziehung mehr. Die lag in den Händen von Anja Hartung. Die Bad Langensalzaerin hatte als Honorarlehrerin die Jüngsten zwei Tage die Woche unterrichtet – je einmal in Mühlhausen und einmal in Bad Langensalza. Hartung wurde am Samstag mit dem Frühlingskonzert der Jüngsten im Friederikenschlösschen verabschiedet. „Wir haben sieben Monate lang darum gekämpft, ihr vernünftige Arbeitsbedingungen zu bieten“, sagte der Leiter der Kreismusikschule, Christian Rangnick. Im Sommer war Hartung eine halbe Stelle versprochen worden. Rangnick hatte sie sogar schon offiziell als Festangestellte in der Schule begrüßt. Die Stelle wird vom Landkreis finanziert. Der Betrieb einer Kreismusikschule ist für einen Landkreis eine freiwillige Aufgabe. In Zeiten von Haushaltskonsolidierung sind es Einrichtungen wie diese, die den Sparzwang zuerst zu spüren bekommen. So platzte die Zusage für die feste Stelle in der musikalischen Früherziehung. Für Anja Hartung geht es nun am Salzagymnasium als Lehrerin weiter.

Arno Peterseim lernt bei der Kreismusikschule das Spiel auf dem Akkordeon. Foto: Claudia Bachmann Inzwischen sei die Stelle ausgeschrieben – mit Fristverlängerung bis Ende März. Bis zur Neubesetzung gibt es an der Kreismusikschule keine Früherziehung mehr. Betroffen davon sind nach Aussage von Rangnick rund 70 Kinder, ein Zehntel aller Schüler der Einrichtung. Damit nicht genug. Anja Hartung kam eine wichtige Funktion zu, wenn es darum ging, die Kinder nach ihren Fähigkeiten ein bestimmtes Instrument ans Herz zu legen. Wie sehr Hartung die Kleinsten mit ihrer Liebe zur Musik begeistern kann, das zeigte sie zum Konzert am Samstag im Schlösschen. Dort standen die Jüngsten im Mittelpunkt, jene, die erst wenige Jahre das Spiel auf einem Instrument erlernen. Vorgestellt wurde alles, was man in Bad Langensalza erlernen kann – vorrangig von Jungen und Mädchen aus dem von Sigrun Meißner geleiteten Außenstandort. In einigen Fällen half aber auch der Hauptstandort Mühlhausen aus. So durch Simon Schmidt. Der kleine Heyeröder ist einer von nur zwei Oboen-Schülern der Kreismusikschule. Im Friederikenschlösschen wurde er von seinem Vater Andreas am Klavier begleitet. Der Kinderchor Choralino unter Leitung von Anja Hartung war beim Frühlingskonzert gleich mehrfach zu hören. Foto: Claudia Bachmann Die Kritik des Fördervereins bezieht die Bezahlung der Honorarkräfte ein. „Wahrscheinlich wird man neue Honorarkräfte finden. Aber unwahrscheinlich ist, dass sie lange bleiben und damit Kontinuität in die Ausbildung unserer Kinder bringen.“ Bei der derzeitigen Entgeltordnung für die Honorarlehrer ist es laut dem Verein der Freunde der Kreismusikschule „kein Wunder, dass immer wieder Lehrer unserer Schule einer Festanstellung an anderen Kreismusikschulen folgen und dafür lange Fahrwege in Kauf nehmen.“ Es müssten mehr feste Stellen für Instrumentallehrer im Kreishaushalt geschaffen werden. Der Blick in den Kreishaushalt zeigt: Das ist in diesem Jahr nicht vorgesehen. Im Kreishaushalt sind 800.000 Euro an Personalkosten für die Einrichtung festgeschrieben. Die hat einen Gesamt-Zuschuss-Bedarf von 555.000 Euro.