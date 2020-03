Vorerst keine Studie zur Straßenbahn in Mühlhausen

Die Kreisstadt wird vorläufig keine Machbarkeitsstudie zur Wieder- oder Neuerrichtung der Straßenbahn erstellen lassen. Eine entsprechende Beschlussvorlage hatte Hans-Jörg Adamaschek (Bürgerliste für Mühlhausen/FDP) eingebracht. Er hatte sich bereits seit Monaten mit dem Verein zur Förderung handwerklicher Traditionen mit diesem Thema befasst und wollte die Analyse gemeinsam mit dem Eisenbahnbundesamt erstellen lassen.

Die Studie sollte – bei positivem Ausgang – Basis dafür sein, wieder eine Straßenbahn zwischen Bahnhof und dem Bratwurstmuseum am Stadtwald fahren zu lassen: wenn möglich auf Schienen. Die Kosten dafür sah Adamaschek als gering an, schließlich stünde ein neuer Fördermitteltopf bereit, es sei nur eine Arbeitskraft der Verwaltung zu bezahlen.

Adamaschek schlug als mögliche Route die über die Oberstadt vor, das heißt: über Johannisstraße und Marcel-Verfaillie-Allee. Ronny Hermann Poppner von der AfD-Fraktion brachte ins Spiel, auch eine Route über die Unterstadt, über den Untermarkt, prüfen zu lassen.

Beide Ansätze fanden nicht die Mehrheit.

Auch Oberbürgermeister Johannes Bruns (SDP) argumentierte dagegen: So eine Straßenbahn wie sie bis 1969 durch Mühlhausen fuhr, werde es nicht wieder geben. Die aber will weder Adamaschek noch der Verein zurück. Bruns kann sich eine Bahn vorstellen, die mit Wasserstoff unterwegs ist und will „Mobilität mit Digitalität verbinden“. Alles andere wäre ein Schritt zurück. Als Beispiel zog er die französische Stadt Pau heran. Dort fährt ein Fahrzeug – halb Bus, halb Straßenbahn und mit Wasserstoff betrieben.

Im vergangenen Jahr hatte der Verein auch mit der Idee gespielt, die Mühlhäuser in einem Bürgerentscheid darüber befinden zu lassen, ob sie denn eine Straßenbahn wieder durch die Stadt fahren lassen möchten.