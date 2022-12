Vortrag in Mühlhausen: Maria fasziniert die Menschen bis heute

Mühlhausen. Maria ist die einzige Frau, die im Koran namentlich genannt wird. Wie ist der Blick anderer Religionen auf die Mutter Jesu? Ein Vortrag gibt Einblicke.

„Maria – verehrt, verdrängt, vertraut“ – so lautete das Thema des Vortrages in der evangelischen Akademie am Vormittag im Mühlhäuser Haus der Kirche. Mit Andreas Piontek, dem Superintendenten des Kirchenkreises Mühlhausen, hatte man als Referenten einen profunden Kenner der Materie gewonnen.

In der aktuellen öffentlichen Wahrnehmung wird das Bild der Maria zumeist auf das einer Mutter, der Mutter Jesu, reduziert. Dass Maria aber nicht auf diese Rolle reduziert werden darf, konnte Piontek überzeugend darlegen. So konnte Maria – für eine Frau ihrer Zeit sehr ungewöhnlich – lesen und war gebildet.

Das Bild, das die großen christlichen Konfessionen, das Judentum und der Islam von ihr zeichnen, ist unterschiedlich, hierzulande vor allem von der katholischen Sicht geprägt. Während im Katholizismus zu Maria gebetet wird, was im Protestantismus seit Luther abgelehnt wird, beten die Protestanten aber durchaus mit Maria zu Gott. Die Rolle einer anzubetenden Vermittlerin und Fürsprecherin hat sie in den protestantischen Kirchen jedoch nicht.

Auch die orthodoxen Kirchen haben eine eigene Sicht auf Maria. Dass Maria, Maryam, aber die einzige Frau ist, die im Koran namentlich erwähnt wird, als Mutter des Propheten Isa (Jesus), dürfte kaum bekannt sein. Im Judentum wird Maria, Myriam, teils als eine positive, vorbildliche Frau, teils negativ, als Ehebrecherin, gesehen.

Mariendarstellungen in Kirchen des Unstrut-Hainich-Kreises

Piontek berichtete auch über die verschiedenen, vornehmlich aus dem Ende des zweiten Jahrhunderts niedergeschriebenen Sichtweisen auf Josef, ihren Mann. Der war wohl ein Architekt oder Zimmermann und möglicherweise bereits verwitwet, als er das Verlöbnis mit Maria einging. Die in den Evangelien genannten Geschwister Jesu könnten also aus seiner ersten Ehe stammen und in die Ehe mit Maria eingebracht worden sein.

Maria fasziniert die Menschen bis heute – nicht nur, aber besonders in der Advents- und Weihnachtszeit. Andreas Piontek ist es gelungen, ein facettenreiches Bild der Persönlichkeit Marias zu vermitteln. Seinen Vortrag illustrierte er mit Mariendarstellungen aus dem europäischen und regionalen Raum, so dem Altarbild der Stiftskirche in Nägelstedt. Hier zeigt der Kanzelaltar von 1741 in beeindruckender Weise Maria mit dem Christuskind. In Mühlhausen gibt es bedeutende Marienaltäre unter anderem in der Marien- und der Blasiikirche.