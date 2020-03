2009 wurde im Rathaus der Stadt Mühlhausen ein in jiddischer Sprache verfasster mittelalterlicher Brief gefunden

Vortrag in Mühlhausen: Mittelalterliche jiddische Briefe als Fenster zum Leben

Der Geschichts- und Denkmalpflegeverein lädt am Mittwoch, 11. März, zur Veranstaltung „Mittelalterliche jiddische Briefe aus Mühlhausen und anderen Orten“ ein. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Mühlhäuser Synagoge, Jüdenstraße 24.

Laut Mitteilung ist Andreas Lehnertz von der Hebräischen Universität aus Jerusalem Referent. Er hat den im Jahr 2009 im Rathaus der Stadt Mühlhausen aufgefundenen, in jiddischer Sprache verfassten mittelalterlichen Brief, als erster vollständig übersetzt und umfassend ausgewertet. Ausgehend von diesem wird er die ältesten bekannten Briefe in jiddischer Sprache aus dem Mittelalter vorstellen. Da es sich um private Schreiben handelt, öffnen diese Briefe heute gleichsam ein Fenster in das alltägliche Leben der Jüdinnen und Juden im mittelalterlichen Reichsgebiet. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei.