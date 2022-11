Vortrag und die Vorstellung eines Totenbuchs in Mühlhausen geplant

Mühlhausen. Einen spannenden Vortrag gibt es am Mittwoch in der Jakobikirche. Dort wird auch das Totenbuch der Mühlhäuser Franziskaner vorgestellt.

Der Historiker Bernd Schmies trägt am Mittwoch, 16. November, um 19 Uhr in der Mühlhäuser Stadtbibliothek Jakobikirche zum Thema „Brüder ohne Stimme: Auf der Suche nach den Laienbrüdern unter den Franziskanern in Mitteldeutschland“ vor.

Wie im 1231 gegründeten Mühlhäuser Franziskanerkloster am Kornmarkt, bestanden die Konvente dieses Ordens auch aus Laienbrüdern, die keine geistlichen Weihen empfingen. Für die Konvente spielten diese Mönche aber eine große Rolle.

Aus Anlass des Vortrags stellt das Stadtarchiv Mühlhausen das vor wenigen Jahren restaurierte Mühlhäuser Totenbuch des städtischen Franziskanerkonvents aus dem 14. Jahrhundert aus. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.