Vortrag zur Geschichte von Bad Langensalza

Bad Langensalza. Der Heimgeschichtsverein lädt zum Vortrag über die Ur- und Frühgeschichte von Bad Langensalza. Auch dieses Mal ist ein interessantes Thema geplant.

Der Heimatgeschichtsverein Bad Langensalza lädt Vereinsmitglieder und alle Interessierte zu einem Vortrag über die Ur- und Frühgeschichte von Bad Langensalza ein. Der Vortrag findet am Mittwoch, 22. März, um 18.30 Uhr in den Räumlichkeiten des Heimatgeschichtsvereins in der Mauergasse 3 in Bad Langensalza statt.

Den Vortrag hält Robert Knechtel vom Thüringer Landesamt für Archäologie und Denkmalpflege. Er wird über die Funde und die dazugehörigen Erkenntnisse entlang der Trasse der neuen Trinkwasserleitung von Warza nach Bad Langensalza sprechen. Im Anschluss an den Vortrag findet eine Diskussionsrunde statt, bei der Interessierte ihre Fragen stellen können.