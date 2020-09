Vorverkauf für Clarinet & Friends gestartet

Der Vorverkauf für das Musikfestival „Clarinet & Friends“ hat begonnen, teilt das Festivalbüro in einem Schreiben mit. Alle einzelnen Konzerttickets sind ab sofort zum Preis von 20 Euro (ermäßigt 14 Euro) bei der Tourist-Information Mühlhausen erhältlich. Auch das große Festivalticket für alle Workshops und Konzerte ist in diesem Jahr wieder im Angebot. Spieler aller Instrumente sind bei den Workshops willkommen. Die größeren Veranstaltungen finden in der Kulturstätte am Schwanenteich statt. Das Festival wurde wegen der Corona-Pandemie auf den Zeitraum von Donnerstag, 8. Oktober, bis Sonntag, 11. Oktober verlegt.

Telefon: 03601/ 40 47 70, E-Mail: service@touristinfo-muehlhausen.de