Vorverkauf für die Sommerlaune in Bad Langensalza startet

Unter anderem beschloss das Kamanduka-Theater 2022 die „Sommerlaune“ in Bad Langensalza. In diesem Jahr wird die Freiluft-Veranstaltungsreihe im Arboretum fortgesetzt.

Bad Langensalza. Erfolgreiche Freiluft-Veranstaltungsreihe im Arboretum wird auch in diesem Jahr fortgesetzt. Wer kommt zum Auftritt?

Zwar ist der Winter noch nicht zu Ende, aber der Fachbereich Kultur der Stadt Bad Langensalza hat schon einen Plan für die warme Jahreszeit: Der Ticket-Vorverkauf für die Reihe „Sommerlaune“ startet soeben. Unter dem Motto „Immer wieder freitags“ gibt es seit dem Jahr 2020 im Arboretum Musik und Kabarett auf einer Freilichtbühne in gemütlicher und malerischer Atmosphäre in dem Park am Jahnplatz.

Den Auftakt machen in diesem Jahr am 7. Juli Simon & Jan mit ihrem Musikkabarett unter dem Motto „Alles wird gut“. Am 14. Juli folgen The Sax Puppets. Sie versprechen lebendige, unterhaltsame und virtuose Saxophonklänge. Am 21. Juli geht es weiter mit Irish Folk, dargeboten von der Band Ticket to Happiness. Den Abschluss bildet traditionell die „Sommerlaune – extra lang bis 24 Uhr“ , diesmal am 28. Juli mit Überraschungsgästen.

Die Veranstaltungen beginnen immer um 19 Uhr. Gartenstühle oder Decken können mitgebracht werden. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Bei schlechtem Wetter wird in die benachbarte Konzertkirche St. Trinitatis ausgewichen.

Vorverkauf: Ticketshop Thüringen oder Touristinformation, Telefon: 03603 / 834424.