Wählergemeinschaft in Nottertal-Heilinger Höhen wird zum Verein

Die Wählergemeinschaft Zukunft Landgemeinde will sich als Verein neu gründen. Die Versammlung dazu sollte eigentlich am vergangenen Wochenende stattfinden, musste aber coronabedingt abgesagt werden. „Wir wollen das Engagement unserer Mitglieder und Unterstützer für die Stadtratswahl nicht einfach verkümmern lassen“, sagt Alexander Blankenburg, der maßgeblich zur Gründung der Wählergemeinschaft beigetragen hatte.

Bei der Wahl im vergangenen September besetzte die Gruppierung aus dem Stand sechs Sitze und war damit zweitstärkste Kraft im Parlament. Dieser Erfolg gründete sich laut Blankenburg vor allem auf den Anstrengungen der Mitglieder. Dabei spreche er aber nicht nur von den Listenplatzinhabern. „Vor allem den Menschen im Hintergrund haben wir viel zu verdanken.“

Verein als Betätigungsfeld für die, die nicht im Stadtrat sitzen

Mit Spenden, Schichten am Grill oder am Bierfass und einem Pendelverkehr für Unterstützerunterschriften von den Dörfern nach Schlotheim sorgten weit mehr als zwölf Menschen dafür, dass die Wählergemeinschaft bei der Wahl erfolgreich abschnitt. In einem Verein könnten auch die Mitglieder etwas für ihre Stadt tun, die nicht im Stadtrat sitzen, so Blankenburg.

Ein gemeinnütziger Verein soll es nicht werden, trotzdem werde neben der politischen auch eine gesellschaftliche Abteilung entstehen, so Alexander Blankenburg. Die soll mit verschiedenen Aktionen dafür sorgen, dass der Verein im Gespräch bleibt. Das vorrangige Ziel sei es, den Verein auch in Schlotheim zu etablieren. Dort erzielte die Gruppierung bei der Wahl mit sieben Prozent ihr schlechtestes Ergebnis.

Der politische Part des Vereins soll sich auf die Arbeit im Stadtrat und auf die nächste Wahl fokussieren. Dabei habe man langfristig aber nicht nur das Gebiet der Landgemeinde im Blick. „Unser Ziel ist es, irgendwann auch Kandidaten für den Kreistag zu stellen“, sagt Alexander Blankenburg.