Wahlplakate der SPD, der Wählergemeinschaft Zukunft Landgemeinde und der CDU hängen an beinahe jedem Laternenmast in der Schlotheimer Amtsstraße.

Wahlkampf in Nottertal-Heilinger Höhen auf allen Kanälen

Wählergespräche, Sternenfahrten und Brötchentüten – die Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 6. September in Nottertal-Heilinger Höhen waren in den vergangenen Tagen vor allem vor Ort damit beschäftigt, die Einwohner der Landgemeinde von sich zu überzeugen.