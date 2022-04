Waldverein Mühlhausen wandert nach Bollstedt

Bollstedt. Der Waldverein lädt am Donnerstag zu einer Tour von Saalfeld nach Bollstedt.

Zu einer rund zehn Kilometer langen Wanderung lädt der Waldverein Mühlhausen ein. Am Donnerstag, 28. April, geht es vom Mühlhäuser Ortsteil Saalfeld nach Bollstedt. Dort endet die Tour mit einer Einkehr. Die Organisatoren teilen mit, dass der Bus um 9.30 Uhr in Mühlhausen am Bahnhof startet oder alternativ um 9.40 Uhr vom Busbahnhof. Die Rückfahrt nach Mühlhausen erfolgt in eigener Regie. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 0151/57903058.