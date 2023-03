Waldverein wandert von Eigenrieden nach Mühlhausen

Mühlhausen. Geplant ist am 30. März eine zehn Kilometer lange Tour.

Zu seiner nächsten Wanderung lädt der Mühlhäuser Waldverein an diesem Donnerstag, 30. März, alle Interessierten ein. Der Bus fährt laut einer Pressemitteilung wie gewohnt um 9.30 Uhr am Bahnhof und um 9.40 Uhr am Busbahnhof in Mühlhausen ab.

Diesmal geht es nach Eigenrieden. Dort startet eine leichte, rund zehn Kilometer lange Tour, die zurück in die Kreisstadt führt. Sie verläuft vorbei am Schäferbrunnen und an der Günthereiche, dann geht es zur Haferecke. Von dort wird weiter zum Weißen Haus gewandert, dann vorbei an der Popperöder Quelle bis zum Schwanenteich in Mühlhausen. Hier endet die Tour.

Eine Einkehr ist nicht geplant, so die Vereinsvorsitzende Elke Mühlhause.