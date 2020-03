Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wandern am Rande des Eichsfelds

Das Kloster Anrode ist am Sonntag dieser Woche, 8. März, der Treffpunkt für die Wanderfreunde des Hainich-Rennstieg-Vereins. Sie sind einer Mitteilung zufolge diesmal am Rande des Eichsfelds unterwegs. Die etwa neun Kilometer lange Tour beginnt um 13 Uhr an der Ortsverbindungsstraße zwischen Bickenriede und Küllstedt, am Abzweig zum Klostergelände in Anrode. Im Alten Bahnhof von Küllstedt ist eine Einkehr der Teilnehmer vorgesehen. Gäste sind willkommen.

Wanderführer ist Karl-Heinz Winkler. Bei ihm gibt es auch nähere Informationen unter Telefon: 03601/443940, heißt es in der Mitteilung von Vereinsmitglied Margrit König.