Wandern für Naturliebhaber und ein Beratungstag in Mühlhausen

In der Stadtwerkstatt in Mühlhausen wird am 22. August ein Beratungstag für Gründerinnen und Gründer angeboten.

Ob ein Workshop in der Stadt oder eine Wanderung durch die Natur: Das ist los im Unstrut-Hainich-Kreis.

Waldverein lädt zu Wanderung ein

Bei einer Wanderung von Diedorf nach Treffurt können Naturliebhaber am Donnerstag, 17. August, mitmachen. Die Strecke ist laut Mitteilung des Waldvereins elf Kilometer lang und führt nach Schierschwende durch den Wald und über offenes Gelände nach Treffurt. Der Bus zum Startpunkt der Tour fährt 9.30 Uhr vom Bahnhof und 9.40 Uhr am Busbahnhof in Mühlhausen ab. Um 15 Uhr fährt er dann zurück.

Beratungstag in Mühlhausen

Das ehrenamtliche Team von „ThEx Enterprise“ lädt am Dienstag, 22. August, von 10 bis 17 Uhr zu einem Beratungstag in die Stadt-Werkstatt in Mühlhausen ein. Dabei sollen Menschen unterstützt werden, ihre Geschäftsideen in die Realität umzusetzen, teilt die Stadt Mühlhausen mit. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist im Internet unter www.thex.de/veranstaltungen oder unter Telefon: 036202 / 26266 möglich.