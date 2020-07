Schlotheim. Der Hainich-Rennstieg-Verein lädt zur Tour in die Seilerstadt.

Wandern in Feld und Flur rund um Schlotheim

Der Hainich-Rennstieg-Verein lädt für Samstag, 25. Juli, zu einer Rundwanderung nach Schlotheim ein. Überschrieben ist die Tour mit „Wandern in Feld und Flur“, wie Wanderführerin Margit König mitteilt. Beginn der acht Kilometer langen Wanderung ist 10 Uhr am Parkplatz in der Pfarrer-Bonhoeffer-Straße (hinter Sporthotel).

Anschließend ist ein Imbiss vorgesehen.

Nähere Informationen gibt Margrit König unter Telefon: (036021) 80536.