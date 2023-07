Wandertouren und Führung im Unstrut-Hainich-Kreis

Blick in die Mühlhäuser Synagoge. Dort startet am 23. Juli eine Sonderführung zur jüdischen Geschichte der Stadt.

Zwei Vereine bieten geführte Wegstrecken an. Und eine Linken-Politikerin ist auf dem Markt in Bad Langensalza ansprechbar.

Einblick in Mühlhausens jüdische Geschichte

Mit der jüdischen Geschichte der Stadt Mühlhausen beschäftigt sich eine Sonderführung am Sonntag, 23. Juli. Treffpunkt ist um 14 Uhr vor dem Eingang zur Synagoge in der Jüdenstraße 24. Schon um 1220 gab es jüdische Einwohner in der Stadt. Das Synagogen-Gebäude entstand ab 1840, wurde 1945 der Jüdischen Landesgemeinde übergeben und 1998 wieder geweiht. Für die Führung ist eine Anmeldung nötig bei der Tourist-Info unter Telefon: 03601/404770. Preis: 10 Euro.

Landtagsabgeordnete zur Sprechstunde auf dem Markt

Zu einer Sprechstunde lädt die Landtagsabgeordnete der Linken, Cordula Eger, am Mittwoch, 19. Juli, von 9 bis 11 Uhr auf dem Markt in Bad Langensalza. Mit am Stand ist Torsten Weil, Staatssekretär im Thüringer Infrastruktur- und Landwirtschaftsministerium. Unter dem Motto „Wo drückt der Schuh?“ können sich Bürgerinnen und Bürger an die beiden Politiker wenden.

Wanderung führt von Struth nach Lengenfeld/Stein

Von Struth nach Lengenfeld unterm Stein führt die nächste Wanderung des Mühlhäuser Waldvereins. Am Donnerstag, 20. Juli. Der Bus zum Startpunkt fährt um 9.30 Uhr ab Bahnhof und 9.40 Uhr am Busbahnhof ab. Die elf Kilometer lange, mittelschwere Tour führt über Annaberg und Kloster Zella. Im Bahnhof Lengenfeld ist eine Einkehr geplant. Die Rückfahrt startet um 15.15 Uhr.

Auf Tour zum Steinbruch mit dem Hainich-Rennstieg-Verein

Der Wanderverein Hainich-Rennstieg lädt am Donnerstag, 20. Juli, zu einer Wanderung zur Sellmannshütte. Los geht es 13 Uhr in Heyerode am Sportplatz. Der leicht begehbare Weg führt von dort zur Sellmannshütte mit dem Wander-Höhepunkt Wartburgblick. Eine interessante Steinbruchführung schließt sich laut Ankündigung an. Geführt wird die sieben Kilometer lange Tour von Erhard Stiefel.