Waren polnische Zwangsarbeiter in Thamsbrück Sklaven oder Freunde?

Alexander Jakubiec, Thomas Stanuck, Stanislaw Ziesteki, Clemens Wojtyra: Diese vier polnischen Männer sind in Thamsbrück beerdigt. 1945 gestorben. Erschossen von einem betrunkenen deutschen Wehrmachtsoffizier. Das Schicksal der Männer war Auslöser, dass die 17-jährige Enna Leinhos zu forschen begann. Zusammen mit Charlotte Lorenz schreibt sie eine Seminarfacharbeit über polnische Zwangsarbeiter in Thamsbrück.

Waren die Frauen und Männer aus Polen in der Zeit während des Zweiten Weltkriegs Sklaven oder vielleicht sogar Freunde? Das wollten die beiden Schülerinnen der Salzmannschule Schnepfenthal in ihrer Arbeit beleuchten. „Pauschal lässt sich das aber nicht sagen“, erklärt Enna Leinhos. Denn die Zwölftklässlerinnen haben herausgefunden, dass es letztlich von jedem Thamsbrücker selbst abhing wie er die polnischen Zwangsarbeiter behandelte.

Wie viele Polen während des Zweiten Weltkriegs in Thamsbrück zur Zwangsarbeit verpflichtet wurden, lasse sich heute nicht mehr herausfinden. Denn dafür fehlen Belege. „Diese Zeit ist nie richtig aufgearbeitet worden“, sagt Enna Leinhos. Den Recherchen der Schülerinnen zufolge waren in Thamsbrück nur Polen eingesetzt, derweil es in Großengottern Zwangsarbeiter aus den USA gab.

Die Schülerinnen hatten im NS-Dokumentationszentrum in München geforscht. Dort entdeckten sie wie auch im Archiv in Mühlhausen nichts zu Thamsbrück. Erst in Bad Langensalza fanden sie Handschriften und andere Dokumente. Auch sprachen sie mit zwei Thamsbrücker Zeitzeugen, die damals noch Kinder waren. „Die Zwangsarbeiter mussten alles machen, was ihnen befohlen wurde“, berichtet Enna Leinhos. Die polnischen Frauen wurden vor allem im Haushalt und bei der Pflege der Tiere eingesetzt. Die Männer indes mussten zumeist auf dem Feld arbeiten, aber auch Reparaturen erledigen oder Schnee schippen. „Sie sollten die Ehemänner ersetzen, deren Arbeitskraft fehlte, weil fast alle an der Front waren“, sagt Enna Leinhos.

Gewährt wurde den Zwangsarbeitern auch Freizeit. Allerdings nicht als Belohnung. „Sie wurden als wertvolle Arbeitskräfte betrachtet, die Zugeständnisse sollten ihr Arbeitspotenzial maximieren“, so Enna Leinhos. Daher seien auch die eigentlich verbotenen zwischenmenschlichen Beziehungen mit Deutschen mitunter geduldet worden. Doch bei einigen Thamsbrückern wurden die Zwangsarbeiter schlecht behandelt – sie bekamen nur Essensreste. Das, was heute in der Biotonne landet.

Über die Ergebnisse werden die beiden Schülerinnen am 23. Oktober in Bad Langensalza in der Galerie Dryburg öffentlich berichten.

Das Schicksal der vier erschossenen Polen beleuchten die Schülerinnen nicht näher. Den Zeitzeugengesprächen zufolge jedoch sollten die Zwangsarbeiter am 4. April 1945 in den Ratskeller kommen. Alexander Jakubiec bekam von den Thamsbrückern bei denen er arbeitete noch ein Wurstbrot mit auf den Weg. Als der 19-Jährige erschossen aufgefunden wurde, hatte er es noch in der Tasche.

