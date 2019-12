Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Warme Mahlzeiten an Heiligabend

Der Verein Mühlhäuser Kirmesbahn lädt bedürftige Menschen am Heiligen Abend zu sich auf das Gelände an den Bastmarkt.

Dort, wo sonst ausgelassene Partystimmung herrscht und so mancher Krug Bier zu Musik österreichischer Bands über den Tresen geht, soll es am 24. Dezember besinnlich werden. In den Abendstunden des Dienstags, von 19 bis 22 Uhr, gibt der Verein jeweils ein Essen mit dazu gehörigem Getränk kostenlos an Bedürftige aus.

Laut Vereinschef Frank Bellstedt habe man insgesamt 200 Einladungen an die Mühlhäuser Diakonie ausgegeben. Die Verantwortlichen dort würden über die Kindertafel und die Tafel jeweils 100 Einladungen an Kinder und Erwachsene ausgeben. Aber nicht nur Bedürftige, sondern auch Spender und Unterstützer seien willkommen.

Das Projekt habe schnell zahlreiche Befürworter und Unterstützer gefunden. Mehrere Unternehmer der Region beteiligen sich laut Bellstedt mit Weißwurst, Fleisch sowie Gemüse, Obst und Getränken an der Benefizaktion der Kirmesbahn. „Ich finde es traurig, dass es Menschen in unserer Gesellschaft gibt, denen es am Nötigsten fehlt. Ihnen möchten wir zum Weihnachtsfest eine kleine Freude bereiten und sie damit vielleicht etwas ermutigen“, sagt Vereinschef Bellstedt.

Natürlich könne auch mehr gegessen und getrunken werden, als kostenlos ausgehändigt werde. Dafür gibt es keinen festen Preis. Wer etwas konsumieren möchte, solle spenden. Diese Spende soll später erneut Hilfebedürftigen zugutekommen.

Die Idee zur Benefizveranstaltung sei in Bellstedts Familie gewachsen. Seine Kinder, die in der Schule oft selbst erleben, wie Mitschüler von der Kindertafel versorgt werden, hätten gefragt, ob man nicht selbst helfen könne.

Als Verein könne er das aber nicht allein, deshalb freue es ihn umso mehr, dass einige Unternehmer ohne zu zögern ihre Hilfe angeboten hätten.

Frank Bellstedt möchte aber auch aufrufen zu spenden. „Falls jemand ein Kinderspielzeug zuhause hat, das er nicht mehr benötigt, dann kann er es bei uns am Bastmarkt abgeben. Wir kümmern uns um die Verteilung“, so der Vereinschef. Dies treffe auch auf alle anderen Formen der Unterstützung zu.