Warum 180 Engländer in Mühlhausen unterwegs sind

Johann Sebastian Bach war zu seinen Lebzeiten auch in Mühlhausen unterwegs. Zu Ehren des Komponisten steht ein Denkmal am Untermarkt.

Mühlhausen. Die Stadt Mühlhausen war eine wichtige Station in dem Leben des berühmten Komponisten. Gäste von der Insel auf Tour durch Deutschland.

„Engländer lieben Musik. Und diese Gruppe besonders Bach und die barocke Musik-Geschichte.“ Das sagt George Jerger, der für ein Reiseunternehmen aus London arbeitet. 180 Damen und Herren sind bis zum Wochenende mit dem Bus in Thüringen unterwegs. Der Londoner Kulturreiseveranstalter „Martin Randall“ organisierte dieses Jahr zum neunten Mal eine Tour durch Mitteldeutschland, um sich mit Gästen auf die Spuren des bekannten Musikers zu begeben.

Johann Sebastian Bach verbrachte fast die Hälfte seiner Lebenszeit in Thüringen. So auch in Mühlhausen, das als Zentrum der Kirchenmusik gilt. Dort hielt sich der damals 22-Jährige für ein Jahr auf und revolutionierte in kürzester Zeit als Organist und Kammermusiker der Kirche Divi Blasii die Musikgeschichte.

Weitere Städte stehen noch auf der Liste

In der Hallenkirche am Untermarkt, der Bach-Kirche, fanden sich Dienstagvormittag die Engländer zusammen, um einem Vortrag von Musikadministrator und Bach-Experten Sir Nicholas Kenyon zu lauschen. Im Laufe des Tages ging es für die Engländer noch in die Rathaushalle, wo ein Konzert mit Musik aus der Barockzeit dargeboten wurde.

Die Geigerin Rachel Podger war führende Interpretin der Aufführung. „Wir haben nur hochkarätige Musiker bei den Konzerten unserer Tour“, so George Jerger, der als freischaffender Mitarbeiter für „Martin Rondall Reisen“ arbeitet. Bei ihrer Bach-Tour konzentrieren sich die Reisenden, so Jerger, auf die für den Komponisten wichtigsten Städte. „Mühlhausen ist eine sehr schöne Stadt. Man hat das Gefühl, hier ist die Zeit stehen geblieben“, schwärmt er.

So ging es Dienstagnachmittag weiter nach Eisenach, wo Bach geboren wurde. Auch Weimar stehe noch auf der Liste. Dort kamen sieben seiner Kinder zur Welt. Bis zum Ende der Tour am 10. September, wollen die Reisenden noch Ohrdruf, Arnstadt, Sangerhausen und Leipzig besuchen.