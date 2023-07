Kuba-Fan Sandro Spaar hatte nach einer Reise die schlimme Lage des Landes nicht mehr losgelassen. Im Herbst will er wieder in den karibischen Inselstaat, um dort wieder Spenden abzugeben.

Warum ein junger Mann aus dem Unstrut-Hainich-Kreis Menschen in Kuba helfen will und dafür sechs Stunden an der Tankstelle in der Schlange steht

Bad Tennstedt. Sandro Spaar aus Bad Tennstedt ist Kuba-Fan. Doch auf einer Reise erlebt er die schlimme Lage des Landes, das in einer massiven Wirtschaftskrise steckt. Warum für ihn klar war, dass er helfen muss.

Kaum Lebensmittel, massive Inflation: Die Wirtschaftskrise in Kuba hat sich extrem zugespitzt. Der Bad Tennstedter Sandro Spaar, für den das Land ein Traumurlaubsziel ist, wollte unbedingt helfen. Er organisierte vor allem Hygiene- sowie Medizinprodukte und übergab sie in Kuba Ärzten und Menschen, die unfassbar dankbar waren.

Am Anfang war es Neugier. Sandro Spaar wollte in das Land, das seine Eltern so begeisterte. Deshalb reiste er 2017 nach Kuba. Die pulsierende Lebensfreude der Menschen dort nahm ihn sofort gefangen. Auch für die Strukturen des armen Landes begeisterte er sich. „Lebensmittel, medizinische Versorgung und Bildung sind frei“, sagt er. Und: Die Menschen leben mietfrei in Wohnungen, die dem Staat gehören.

Die Apotheken sind leer und die Krankenhäuser voll

In der eine Provinzklinik in Pinar del Rio flossen Freudentränen, als Sandro Spaar seine Spenden abgab. Foto: Sandro Spaar

Doch die Corona-Pandemie änderte alles. Als er 2022 wieder nach Kuba reiste, hatte sich die Lage drastisch verschärft. Laut Spaar war unter anderem das Embargo von Ex-US-Präsident Donald Trump einer der Gründe. Auch war die Haupteinnahmequelle Tourismus durch die Pandemie eine Zeit lang eingebrochen und kommt nur langsam wieder in Schwung.

Von Einheimischen erfuhr er, dass an allem Mangel herrscht. „Es gibt keine medizinischen Produkte, die Apotheken sind völlig leer“, berichtet der 36-Jährige betroffen. Ärzte stellen Diagnosen, die aber nicht behandelt werden können. Auch die Krankenhäuser sind voller Patienten, die keine Aussicht auf Besserung haben. Die schlimme Situation beschäftigte ihn noch lange nach der Reise. Daher kam ihm dann die Idee, Hilfsgüter direkt vor Ort zu bringen.

Vor einer Weile hob der Bad Tennstedter dann erneut mit dem Flugzeug Richtung Kuba ab. Im Gepäck hatte er einen Koffer voll mit Tabletten, Spritzen, Verbandsmaterial und Co. Denn bei einer Apotheke fand er Unterstützung, die ihm die Produkte zum Einkaufspreis überließ. Auch kaufte er von privatem Geld für mehrere hundert Euro Hygieneartikel wie Zahnpasta und Zahnbürsten.

Sechs Stunden Schlangestehen an der Tankstelle für Sprit

Stifte und Papier bekam unter anderem eine Schule in einem kleinen kubanischen Fischerdorf. Foto: Sandro Spaar

Eigentlich wollte er in Kuba mit einem gemieteten Auto von Havanna bis Cayo Santa Maria fahren. Gut 1300 Kilometer, um spontan anzuhalten und seine Spenden abzugeben. Doch auch der Sprit ist in Kuba knapp. „Gleich am Anfang habe ich sechs Stunden an der Tankstelle in der Schlange gestanden“, erzählt Sandro Spaar. Später auf der Fahrt musste er erleben, dass zum Teil Benzin auf zehn Liter rationiert sein kann. So dass er die Pläne über den Haufen warf.

Einen Teil der Spenden bekam daher eine Provinzklinik in Pinar del Rio. „Der Chefarzt hatte Freudentränen in den Augen“, sagt er. Den Rest bekam ein kleiner Ort bei Havanna. Stifte und Papier, die er ebenfalls mitgenommen hatte, lieferte er in einer kleinen Schule in einem Fischerdorf ab.

„Ich weiß, es ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein“, ist sich der Bad Tennstedter bewusst. Daher will Spaar im Herbst wieder nach Kuba reisen – mit noch mehr Spenden, die er vorher sammeln will. „Ich habe das Gefühl, mehr tun zu müssen.“