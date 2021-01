Warum es manchmal beim Dolmetschen um Leben und Tod geht

Ahmed Tihar lebt seit 25 Jahren in Mühlhausen und hilft Menschen, sprachliche Barrieren zu überwinden.

Der Mühlhäuser Ahmed Tihar trägt als Sprachmittler große Verantwortung. Digital übersetzt er sogar in Teilen Europas

Mühlhausen. Sprachliche Barrieren baut Ahmed Tihar aus Mühlhausen ab. Der gebürtige Algerier ist in Unstrut-Hainich-Kreis einer von zwei Dolmetschern für Arabisch, Französisch und Deutsch. Seine Übersetzungskunst ist aber auch in Thüringen, Deutschland und Teilen der Europäischen Union gefragt.

Denn er arbeitet als Freiberufler bei SAVD Videodolmetschen. Das Unternehmen, das seinen Sitz in Wien hat, bietet digital rund um die Uhr Übersetzungsdienste unter anderem für Krankenhäuser, Behörden und Ämter in mehr als 50 Sprachen an.

Vier Ausbildungen abgeschlossen

„Das Übersetzen ist viel mehr als das Übertragen von Informationen“, sagt Tihar, der seit 25 Jahren in Mühlhausen lebt. Kommunikation sei nämlich nur die Sprache allein. „Zum Beispiel fließen kulturelle Hintergründe mit ein“, sagt er. Daher müsse das Übersetzen geschult werden. Er selbst hat dafür eine dreijährige Weiterbildung absolviert. „Ich wollte mein Sprachtalent einbringen und damit Menschen helfen“, erzählt Tihar, warum er Dolmetscher werden wollte.

Insgesamt hat Ahmed Tihar somit vier Ausbildungen abgeschlossen. Denn als er 1994 nach Deutschland gekommen war, fand er seinem Beruf als Lehrer für Naturwissenschaften keinen Job. Er wurde Ergotherapeut. „Aber wollte immer in der Pädagogik bleiben und arbeiten“, sagt Tihar. Deshalb bildete er sich nochmals weiter. Mit seinem Abschluss als pädagogische Fachkraft arbeitet er heute als Erzieher, was auch seine hauptberufliche Tätigkeit darstellt.

Zu SAVD kam Tihar 2016. Den Dienst des Unternehmens haben inzwischen nach Testläufen während eines Projektes immer mehr Bundesländer Deutschlands eingeführt. Das Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz ist seit 2019 dabei. Damit dürfen unter anderem Erstaufnahmeeinrichtung des Landes, Migrationsberatungsstellen, Verbraucherberatungen oder Justizvollzugsanstalten den Übersetzungsdienst zurückgreifen. Auch das Landratsamt des Unstrut-Hainich-Kreises nutzt das Videodolmetschen in seinen Fachbereichen, beispielsweise in den Fachdiensten Migration sowie Familie und Jugend.

Verantwortungsvoll wortgetreu übersetzen

Tihar ist per Dienstplan bei der Übersetzungsfirma eingeteilt. Zum Teil arbeitet er dabei auch nachts. Wenn sein Handy klingelt, steht er auf und schaltet den Computer an. „Innerhalb von zehn Minuten muss ich einsetzbar sein“, erklärt er. Allerdings lässt sich nicht jeder Auftrag per Videoübersetzung erledigen, bei manchen ist er direkt vor Ort. Wie auch vor dem Landesgericht, für das er ebenfalls als freiberuflicher Dolmetscher arbeitet.

Das Übersetzen erfolgt stets Wort für Wort. „Ein Dolmetscher darf nichts hinzufügen und auch nichts weglassen“, verdeutlicht Tihar. Sprachmittler zu sein, sei auch eine große Verantwortung. Dass zu der Zeit der Flüchtlingswelle auch Übersetzer eingestellt waren, die nicht über die nötige Ausbildung verfügten, ärgerte ihn. Denn die Berufsbezeichnung ist in Deutschland nicht geschützt. Es gab viele Beschwerden und Probleme, erinnert er sich noch. „Bei medizinischen Problemen geht es zum Beispiel um Leben und Tod“, sagt er. Er selbst kann hier auch noch von seiner Ausbildung als Ergotherapeut profitieren.

Dolmetschen eines der beruflichen Standbeine

Ahmed Tihar ist froh, dass der Dolmetscher-Beruf nur eines seiner Standbeine ist. Denn durch die Corona-Pandemie sind viele Aufträge weggebrochen. Auch der Rückgang der Asylanträge macht sich bemerkbar, sagt er. Doch vereidigte Dolmetscher wie er, werden immer gebraucht, ist er überzeugt. „Das Übersetzen macht mir Spaß, auch weil ich viele Menschen dadurch kennenlerne“, sagt er. Ein Sprachmittler zu sein, sei jedoch auch harte Arbeit. „Es gibt viele Schicksale, die mich sehr berühren“, sagt er. Diese dürfe er jedoch nicht an sich heranlassen. Denn nur wenn er professionell arbeite, könne er den Menschen auch helfen.