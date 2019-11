Warum nicht mal Noten?

Abstimmungen in politischen Gremien kennen in der Regel nur drei Stufen: Ja, nein, Enthaltung. Außer in Versammlungen von Zweckverbänden, etwa beim Verbandswasserwerk Bad Langensalza. Dort halten die Mitglieder tatsächlich Zettel mit unterschiedlichen Zahlen drauf in die Höhe, wenn es zum Schwur kommt. Allerdings sind die Ziffern nicht flexibel. Bad Langensalza etwa signalisiert seinen Willen grundsätzlich mit der 18, Herbsleben, mit 3, Schönstedt mit 2 und viele weitere Dörfer mit der 1.

Den pro (angefangene) 1000 Einwohner gibt es je eine Stimme im Verband. Das ist gerecht und bei einstimmigen - in diesem Fall eher 48-stimmigen – Beschlüssen unproblematisch. Wird es uneinheitlich, muss notfalls gezählt werden. Aber das kommt höchst selten vor. Mir kam dabei folgender Gedanke: Wie wäre es, wenn man das Verfahren auch anderswo, zum Beispiel im Kreistag nuancierter gestalten würde? Wenn die Abstimmenden nicht nur Hände oder farbige Kärtchen hochhalten würden, sondern Täfelchen wie beim Showtanz oder Skispringen? 10 stünde dann zum Beispiel für volle Zustimmung, 0 für totale Ablehnung. Und in der Zeitung würde dann stehen: Der Haushalt des Kreises wurde mit Note 5,1 gerade noch so angenommen. Die finale Bewertung reichte von 10,0 (Harald Zanker) bis 0,0 (Karl-Josef Montag).