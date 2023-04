Was der Baumkronenpfad im Hainich mit dem Mond zu tun hat

Hainich. Der Baumkronenpfad im Hainich startet in die Saison. In Sachen Events ist für die Touristenattraktion an der Thiemsburg allerhand in Vorbereitung.

Mit der Saisoneröffnung am 1. April wurde am Baumkronenpfad das Zutrittssystem optimiert. Eine Schiebetür am Aufzug des Pfades ermöglicht einen vereinfachten barrierefreien Zugang. Das seit 2005 bestehende Pfandschlüsselsystem an der Freizeiteinrichtung entfällt. Der Zutritt erfolgt nun direkt mit dem Eintrittsticket. „In Sachen Komfort bieten wir somit zukünftig einen noch leichteren Zugang zu allen Bereichen des Freizeiterlebnisses“, sagt Betriebsleiter Michael Zilling.

Barrierefreies Reisen wünschen sich laut Zilling nicht nur Menschen mit Behinderung, sondern auch Familien mit Kinderwagen und Gäste, die nicht mehr so gut zu Fuß sind. Der Baumkronenpfad und die Erlebniswelten seien nun vollständig barrierearm gestaltet.

Auch für diese Saison sind außergewöhnliche Veranstaltungen geplant. Zur „Langen Baumkronen-Zeit“ ist der Baumkronenpfad länger geöffnet. „Damit machen wir zu bestimmen Terminen den Lebensraum der Baumkronen – besonders zum Sonnenuntergang oder Mondschein – begehbar“, sagt Betriebsleiter Michael Zilling.

Am 8. September findet wieder der „Höhengenuss“ statt. Hier kann man auf dem Pfad viele Köstlichkeiten, musikalische Darbietungen und einen beeindruckenden Blick über den abendlichen Buchenwald genießen. Ein weiterer Glanzpunkt der Saison ist das Event „Ein Stück näher am Mond“ am 2. Juni mit „Fingerfood-Buffet mit Wow-Effekt“ 20 Meter über dem Boden.

Bis 31. Oktober ist der Baumkronenpfad mit seinen Erlebniswelten und der Abenteuerwildnis „Im Reich des Fagati“ täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet.