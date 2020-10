Zeitung, Fernsehen, Radio und soziale Netzwerke – in Medien werden täglich unzählige Informationen verbreitet. Ob man all dem aber immer Glauben schenken kann, damit beschäftigten sich derzeit die neunten Klassen des Evangelischen Schulzentrums in Mühlhausen.

In einer Projektwoche bereiten etwa 90 Schüler ein Programm für die diesjährige Church Night der Evangelischen Kirche vor, das mit dem Thema „Alles fake“ überschrieben ist. Dabei geht es nicht nur um Falschmeldungen in den gängigen Medien, sondern zum Beispiel auch um Mogelpackungen bei Lebensmitteln oder verfälschte Fotos im Internet. Eine zentrale Frage sei laut Koordinatorin Claudia Faust außerdem, wer sich heute überhaupt noch die Mühe macht, herauszufinden, was wahr und was falsch ist. Was Wahrheit ist, darüber sprechen die Schüle auch mit Menschen, deren Job es ist, das heraus zu finden. Am Dienstagmorgen schaltete sich Radiomoderator Lars Wohlfarth per Videochat zu den Schülern und erklärte, wie Nachrichten fürs Radio entstehen und wie man herausfindet, ob eine Meldung der Wahrheit entspricht. Als Beispiel nennt der Moderator Verkehrsmeldungen, die von Radiohörern durchgegeben werden. Bevor eine solche Meldung ins Radio kommt, muss sie von der Polizei als wahr bestätigt werden. „Ihr müsst immer skeptisch sein und alles, was ihr lest, seht oder hört hinterfragen“, so Wohlfarth.

Aus dem Gehörten entwickeln die Schüler ein individuelles Programm, das zur Church Night aufgeführt wird. Entstehen können dabei zum Beispiel Theaterstücke, Tanzeinlagen, Musik oder Fotocollagen. Bei der Church Night soll es neben dem kirchlichen Aspekt vor allem um Themen gehen, die Jugendliche bewegt, sagt Claudia Faust.

Die Church Night findet am Donnerstag, 15. Oktober, um 18 Uhr in der Divi Blasii Kirche am Mühlhäuser Untermarkt statt.