Was Mühlhäuser von der Innenstadt halten: Von „Ramsch-Läden“ bis „Qualität setzt sich durch“

Mühlhausen. Unsere Zeitung wollte wissen, wie Mühlhäuser das Angebot in der Innenstadt finden. „Friss-Dich-Fett-Stadt“ ist schon harter Tobak.

Die Buchhandelskette Thalia wird im August eine Filiale auf dem Mühlhäuser Steinweg eröffnen. Die Ankündigung hatte für Diskussionen gesorgt, gibt es in der Innenstadt doch bereits drei inhabergeführte Buchhandlungen. Deutschlandweit erregt die Expansionspraxis von Thalia vor allem in Kleinstädten die Gemüter. Etablierte Geschäfte fürchten einen Verdrängungswettbewerb.

Ist jedes belebte Ladenlokal in der Mühlhäuser Innenstadt besser als ein Leerstand? Welche Geschäfte wünschen sich die Mühlhäuser? Und wie ist die Haltung zur Ansiedlung des Buchhandelskonzerns in der Stadt? Diese Zeitung hat über Facebook zum Meinungsaustausch aufgerufen. Die einen freuen sich auf das neue Geschäft, andere halten es für überflüssig. Und wieder andere wünschen sich lieber eine Filiale namhafter großer Modehandelsketten.

„Ich finde auch, dass Mühlhausen keine weiteren Buchläden braucht“, meint Anna Valentinova. „Solch ein Geschäft ist in der Mühlhäuser Situation völlig unnötig“, kommentiert Nutzer Bob Ma-rie. Buchhandlungen und eine große Bücherei seien doch wohl ausreichend vorhanden. „Qualität und persönliche Beratung werden sich durchsetzen“, findet Andreas Seise.

Lisa Marie Rödiger, nach eigener Aussage gelernte Buchhändlerin und Angestellte in einem inhabergeführten Laden, schreibt: „Wenn man als inhabergeführter, gut organisierter Buchladen seine Nische hat und einfach guten Service bietet, sein Sortiment auswählt und das Potenzial nutzt, [...], braucht man keine Angst vor den Ketten haben.“

Nadine Fornacon kann die Sorge der Händler verstehen, geht aber fest davon aus, dass wegen Corona nun bewusster bei lokalen Anbietern eingekauft wird. „Mir ist die Beziehung zum Händler wichtig und den habe ich nun mal im Buchhaus König.“

Sylvia Schüler findet die Neuansiedlung sehr gut: „Vor allem hat Thalia ja ein sehr großes Angebot und nicht nur Bücher sondern auch Spielzeug und Souvenirs.“

Wunsch nach Modegeschäften für junge Leute

Auf breite Zustimmung trifft der Wunsch zur Ansiedlung großer Modeketten. Steffi Solero möchte gerne C&A oder H&M in der Stadt. Einen Laden für Teenager und junge Leute vermisst Ayleen Grebenstein: „Die tragen doch heutzutage mehrheitlich nicht das, was in den vorhandenen Läden angeboten wird. Für alles muss man sonstwo hin.“ Als Problem empfindet sie vor allem „diese Ramschgeschäfte“.

„Also ein Primark oder New Yorker hätte für mich gereicht. Da blüht Mühlhausen mal auf“, meint Maria Schrank und fügt gleich mit an: „Man kann ja mal träumen.“ Sie spricht von Mühlhausen als „Friss-Dich-Fett-Stadt.“ Tanja Röse meint, dass Mühlhausen für den international tätigen Textil-Discounter Primark zu klein sei. 32 Filialen hat der aktuell in Deutschland – neben Berlin und Hamburg auch in Leipzig und Münster.

Caro Hee kommentiert zu Thalia: „Es war auch schon Weltbild da und ist wieder gegangen. [...] Es sind ja auch mehr als drei Klamottenläden auf dem Steinweg. Vielleicht sollte ein Buchladen eine An- und Verkauf-Ecke für gebrauchte Bücher einrichten“, verweist sie auf die Nachhaltigkeit.

Heiko Hesse findet, die Stadt müsse generell vom Angebot her attraktiver werden und vom „belächelten Ramschladen-Image“ wegkommen. „Man schämt sich ja, wenn man Besuch hat und mal shoppen gehen möchte. Andere Kleinstädte schaffen das auch.“

„Alles ist besser als Leerstand und die Mühlhäuser jammern eh seit 30 Jahren“, findet Mike Ynekev.

Mike Luhn befürchtet Folgen des Wettbewerbsdrucks. „Egal in welche Stadt man geht. Überall findet man große bekannte Handelsketten, die einem das Wasser abgraben. Kleine Händler haben das Nachsehen und schließen, weil sich die großen Handelsketten unterbieten. Thalia wird nichts anderes tun, um Buchhaus König und C. Strecker das Leben schwer zu machen. Ich gehe da hin, wo ich bisher immer gut beraten wurde.“

Einen Einfluss darauf, welche Geschäfte sich in der Innenstadt mit welchem Sortiment ansiedeln, hat die Stadtverwaltung nicht, wie es auf Nachfrage aus dem Rathaus heißt. Die meisten Gebäude befinden sich in Privateigentum und die jeweiligen Eigentümer entscheiden selbst, an wen sie vermieten. Die Stadt ist daran nicht beteiligt und wird auch nicht automatisch über die Ansiedlung informiert. So sei es auch im Fall von Thalia gewesen.