Wasserentnahme im Unstrut-Hainich-Kreis ab sofort verboten

Weil die Pegel in den Gewässern im Unstrut Hainich-Kreis weiter kontinuierlich sinken, ist es seit diesem Samstag verboten, Wasser aus Flüssen, Bächen oder Seen zu pumpen. Bereits zum zweiten Mal erlässt die Untere Wasserbehörde des Landkreises ein solches Verbot, damit die Natur nicht nachhaltig Schaden davon trägt und kleinere Gewässer nicht gänzlich trocken fallen. 2019 gab es dieses Verbot im Landkreis erstmalig von Anfang August bis Ende September.

Grund dafür sind auch in diesem Jahr die vergangenen Trockenjahre, die den Gewässern zu schaffen machen. Wieder ist das Wasserentnahme-Verbot befristet: Bis zum Ende der Gießperiode Ende September darf Wasser höchstens mit einer Gießkanne oder einem Eimer aus Fluss, Bach oder See genommen werden, heißt es von der Behörde. Pumpen sind tabu.

Wer das Gießwasser für seine Blumen trotzdem weiter mit einer Pumpe in den Garten befördert, müsse mit einer Geldstrafe rechnen. Ordnungsämter und die Behörde selbst übernehmen in den kommenden Wochen die Kontrollen. Übrigens gilt das Verbot nicht nur für Hobbygärtner. Auch Betriebe und Kommunen dürfen künftig kein Wasser mehr aus Unstrut, Notter und Co. ziehen. Zwar regnete es in den vergangenen Tagen wieder etwas mehr, doch das wirkte sich nicht auf die Pegelstände der Gewässer aus. Auch der Winter konnte die Wasserspeicher nicht wieder auffüllen: Es fiel nicht genug Regen, Schnee gab es überhaupt keinen.

Besonders dramatisch sieht es laut Behörde bei den Zuflüssen aus dem Hainich aus. Kammerbach, Seebach und Suthbach führen derzeit überhaupt kein Wasser. Für die Experten ein besorgniserregender Zustand, weil das auch bedeute, dass der Hainich als riesiger Wasserspeicher kaum noch Reserven hat.

Das macht auch dem Grundwasser zu schaffen. Noch im vergangenen Jahr blickten die Behördenmitarbeiter positiver auf die Entwicklung unter der Erde. In diesem Jahr allerdings sinke auch das Grundwasser – langsam, aber kontinuierlich. Sollte sich die Lage in ober- und unterirdischen Gewässern weiter verschärfen, sei auch ein Verbot der Grundwasser-Entnahme nicht mehr auszuschließen. Denn immer mehr Menschen entscheiden sich aufgrund der anhaltenden Trockenheit für einen eigenen Brunnen. Laut Behörde stiegen die Brunnenbauanträge auf Privatgrundstücken in den vergangenen Monaten „massiv“. An den größeren Flüssen, zum Beispiel der Unstrut, sei der Wassernotstand noch nicht mit bloßem Auge erkennbar, räumt die Wasserbehörde ein – trotzdem werde auch hier die Mindestwasserführung schon seit Wochen nicht mehr erreicht. Man müsse auch an die Regionen flussabwärts denken.

Je mehr Wasser oben abgenommen werde, desto weniger komme unten an. Im Landkreis Sömmerda beispielsweise seien die Pegelstände weitaus niedriger. Dort herrschte über den gesamten Winter ein Wasserentnahme-Verbot, selbst einige Talsperren drohten trocken zu fallen. Das „enorme Defizit“ könne nur durch einen wochenlang anhaltenden, gleichmäßigen Regen wieder ausgeglichen werden, erklärt die Behörde. Sollte es allerdings weiterhin so wenig regnen, müsse sich die Bevölkerung auf ein immer wiederkehrendes oder dauerhaftes Verbot auch in unserem Landkreis einstellen.