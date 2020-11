Weberstedt: Projekt saubere Luft verschoben

Das für Dienstag geplante Pilotprojekt, um Luft in Klassenräumen der Weberstedter Regelschule zu säubern, ist verschoben. Wie Frank Schütz, der am Projekt beteiligt ist, mitteilt, sei es durch die Pandemie und damit verbundene Beschränkungen nicht möglich, den Versuch zu starten. Gemeinsam mit der Kreisverwaltung habe man entschieden, den Test Anfang Dezember durchzuführen. „An dem Tag wollten wir Messungen durchführen, hierzu hätten Sensoren und sensible Messgeräte im Klassenzimmer installiert werden müssen“, so Schütz. Dies sei im Moment nicht möglich. Der mobile Luftreiniger könne Mikroorganismen zerstören und filtere er Bakterien, Pilze und Viren aus der Luft.