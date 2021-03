Weberstedter Waldresort klagt gegen Coronamaßnahmen

Das Waldresort am Nationalpark Hainich in Weberstedt und der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) Thüringen klagen erneut beim Oberverwaltungsgericht Weimar gegen die Coronamaßnahmen. „Wir haben in unserem Waldresort ein Hygienekonzept und umfassende Maßnahmen ergriffen, um die Standards umzusetzen“, erklärt erklärt Geschäftsführer Jürgen Dawo, „der Schutz und die Sicherheit unserer Mitarbeiter und Gäste liegen uns sehr am Herzen.“ Es sei für ihn nicht verständlich, wieso man in den Flieger steigen und seinen Osterurlaub im Ausland verbringen könne, er aber das Waldresort für Touristen nicht öffnen dürfe.

Ende März befindet sich das Gastgewerbe seit Beginn der Pandemie insgesamt sieben Monate im Lockdown. Mit Blick auf die seit einer Woche in Thüringen geltende Verordnung sei es ist nicht länger hinnehmbar, dass die Branche, trotz bewährter und umfassender Hygienekonzepte und Gästedatenerfassung im vergangenen Sommer, erneut weiter ohne Perspektive sein soll, erklärt Dirk Ellinger, Hauptgeschäftsführer der Dehoga Thüringen. Das heimische Gastgewerbe sei nachweislich kein Pandemietreiber. Der Dehoga Thüringen fordert Gleichbehandlung mit anderen Branchen und stellt mit der neuerlichen Klage die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen infrage.