Weichen werden für Fusion der Horn-Wehren gestellt

Die Fusion der drei Wehren am Horn ist auf den Weg gebracht. Die Gemeinderäte in Mittelsömmern, Hornsömmern und Haussömmern sollen demnächst den Zusammenschluss absegnen und damit die rechtlichen Voraussetzungen schaffen. Danach wird es ein Gespräch mit allen beteiligten Feuerwehrleuten geben, bei dem konkreten Rahmenbedingungen besprochen werden, informierte der Vorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Bad Tennstedt, Thomas Frey, in der Gemeinderatssitzung am Freitagabend in Mittelsömmern.

„Wir gehen diesmal hoffentlich mit einem glücklicheren Händchen an die Fusion“, sagte Bürgermeister Lutz Kalmus (parteilos). Denn zuletzt gab es Querelen wegen Kommunikationsproblemen, wodurch man davon ausgegangen war, dass Haussömmern kein Interesse am Zusammenschluss hat. Doch die konnten in Gesprächen ausgeräumt werden. Die Kommunalaufsicht prüft derzeit den Vertrag für die Fusion aller drei Wehren. Der Zusammenschluss ist nötig, weil während der Woche tagsüber die Einsatzbereitschaft nicht gegeben ist. Laut Kalmus erhofft man auch finanzielle Synergien, weil die kleinen Orte oftmals Anschaffungen für den Brandschutz nicht allein stemmen können. Daher seien etwa Budget-Ansparungen angedacht.