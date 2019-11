Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weihnachten an der Tanke

Am ersten Sonntag im November, Allerseelen, gedachten die Katholiken ihrer Toten. Am kommenden Sonntag ist Volkstrauertag, einer jene stillen Feiertage an denen der Kriegsopfer gedacht wird. Am 24. November folgt die evangelische Kirche mit dem Totensonntag. Das alles lädt nicht gerade zum Feiern ein. Dabei ist jetzt die Zeit, wo überall im Straßenbild geschmückt wird. Für die mittlerweile längste und größte Geburtstagsfeier der Welt: Weihnachten, Geburtstag des Christkindes. Als dieser Tage kräftige Männer Baumdicke Girlanden, Schrankwand-große Weihnachtssterne und Kugeln von den Ausmaßen eines Kutschrades an einem Einkaufszentrum im Landkreis befestigten, kommentierte das ein Junge sachlich richtig mit der Frage: „Ist das für eine Party?“

Selbst Tankstellen bemühen sich um weihnachtliches Ambiente – dabei kann ich mir keinen unweihnachtlicheren Ort vorstellen, außer vielleicht eine Kiesgrube oder ein Klärwerk. Daran ändert auch nichts, dass manche Tankstellen ihre Kassenhäuschen mittlerweile „Boutique“ nennen. Mit einer Boutique verbinde ich ein Geschäft für Bekleidung oder Schmuck. In edleren Etablissements wird den Kunden sicherlich auch mal ein Lebkuchen oder Glühwein gereicht. Aber versuchen Sie mal, in Reichweite einer Zapfsäule ein Räuchermännchen zu entzünden.