Weihnachten für eine besondere Puppenfamilie

Lengenfeld/Stein. Schon lange, bevor jeweils überhaupt an Weihnachten zu denken war, kam einst unter etwa 100 Frauen und Männern in Lengenfeld/Stein erste Weihnachtsvorfreude auf. Viele von ihnen stellten sich nämlich die strahlenden Kinderaugen vor, wenn diese voller Ungeduld dann unterm Christbaum einen Pappkarton mit einer von ihnen gefertigten Puppe auspacken durften. Denn bis Anfang 1992 befand sich in dem Eichsfelddorf das Werk 3 der damaligen Puppenfabrik „Biggi“ Waltershausen.

So ließen nicht etwa nur die Erzeugnisse aus dem Spielzeugdorf Seiffen im Erzgebirge oder aus den Thüringer Puppendörfern rund um Sonneberg Kinderherzen höher schlagen. Immerhin „erblickten“ im Südeichsfeld täglich zwischen 600 und 1000 Puppen unter den geschickten Händen ihrer erwachsenen Puppenmütter und -väter das Licht der Welt.

In der eigenen Weberei sowie in der Näherei lief alles wie am Schnürchen. Außer, es klemmte einmal die Lieferung von Material oder speziellen Teilen. Und sehr anstrengend war die Arbeit für die Männer an der Gelieranlage, wo die Puppenkörper aus Kunststoff gespritzt wurden und es im Sommer manchmal doppelt heiß war. Besonders angespannt waren jeweils die Momente, wenn neue Modelle in Serie gehen sollten, erinnert Arno Marx als ehemaliger Betriebsleiter. Weil die kleinen Spielgefährten in alle Welt exportiert wurden, sind natürlich auch afrikanische Puppenkinder und die verschiedensten Sonderanfertigungen kreiert worden. Ein Großteil der hier „geborenen“ Püppchen war schließlich für ein Leben im kapitalistischen Deutschland, in Westeuropa, Asien oder Afrika bestimmt und konnte es sogar mit den berühmten Käthe-Kruse-Puppen aufnehmen. Sprechwerke und andere mechanische Teile aus der benachbarten Zulieferfirma Spielwarenmechanik Pfaffschwende ließen dann die Lengenfelder Puppen förmlich zum Leben erwecken.

Damit die Tradition der Puppenherstellung in seinem Dorf nicht ganz in Vergessenheit gerät, macht sich Arno Marx jetzt nochmals richtig stark für „seine“ Puppen. Denn in einer Vitrine in der ehemaligen Produktionsstätte soll ein Querschnitt der Lengenfelder Puppen ausgestellt werden. Der 84-Jährige selbst hat dafür bereits seine private Sammlung gestiftet und bemüht sich noch um Zuwachs für die inzwischen historische Puppenfamilie. Die Recherchen und die Suche führten Arno Marx sogar bis hin nach Waltershausen, wo er jedoch kaum fündig wurde. Aber in dem Eichsfelder Geburtsort könnten wohl hier und da gewiss noch einige Püppchen schlummern, die als Leihgaben die kleine Ausstellung bereichern und somit neu ins Blickfeld rücken. In den knapp 25 Jahren ihres Bestehens dürften schätzungsweise bis zu fünf Millionen Puppen die Eichsfelder Firma verlassen haben.

Über eine ansehnliche Exposition Lengenfelder Puppen verfügt auch Birgit Matthäus in Hüpstedt. Von ihrem älteren Bruder Herbert habe sie ihre allererste Puppe einmal zu Weihnachten bekommen. Und durch Verwandte wanderte dann oftmals an Geburtstagen, mit dem Nikolaus oder zu Weihnachten eine neue Puppe aus dem Friedatal hinauf zu ihr in die Eichsfelder Höhe.

„Sie lagen viele Jahre unbeachtet auf dem Dachboden.“ Doch in diesem Jahr möchte sie mit ihren Lieblingen aus Kindertagen auch einmal Mädchen aus der Nachbarschaft erfreuen. Denn ihre Enkelsöhne Dominik, Benjamin und Sebastian sind nicht unbedingt zu begeistern, auch wenn sich mit Heiko, Holger und Hergat (Herbert) sogar drei Puppenjungen in der Sammlung befinden. In der Zwischenzeit wuchs sie zu einer großen Familie aus verschiedenen Regionen Deutschlands und aus dem Ausland an. Dies beispielsweise mit dem Spreewald-Mädchen oder mit Zar Peter I. aus St. Petersburg. Natürlich dürfen auch nicht das legendäre Sandmännchen oder Schnatterinchen aus dem DDR-Kinderfernsehen fehlen.

Unter all die Freude über ihre neu entdeckten Schätze mischt sich jedoch ein Wermutstropfen, weil einige Puppen inzwischen etwas lädiert sind. „Ich finde keinen Puppendoktor“, meint die Krankenschwester lakonisch wie traurig. Zu früheren Zeiten gab es nämlich noch Spezialisten in Mühlhausen und Bad Langensalza, die Puppen und Plüschtiere für ein zweites Leben fit gemacht hatten. Wenn dies mit ihren Lieblingen gelänge, wäre das Puppenwunder zu Weihnachten komplett.