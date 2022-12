Überall im Landkreis funkeln die Weihnachtsbäume – hier in Issersheilingen.

Weihnachtliches Wunschkonzert in Bad Langensalza

Bad Langensalza. Ins Schwesterherz in Bad Langensalza lädt der Gospelchor „Voice and Soul“ zum Zuhören und Mitsingen ein.

Der Gospelchor „Voice and Soul“ versetzt das Café Schwesterherz am Mittwoch, 7. Dezember, ab 18 Uhr in Weihnachtsstimmung. „Geplant ist ein einzigartiges Wunschkonzert. Wer Lust hat, Weihnachtslieder zu hören, ist herzlich eingeladen“, informiert Michael Katzer vom Chorensemble.

Der Bad Langensalzaer Gospelchor verfüge über ein breites Weihnachtsrepertoire mit Weihnachtsklassikern und auch weniger bekannten Melodien, aus dem die Zuhörer ihre Lieblingslieder aussuchen dürfen. „Wir haben ein Liederheft mit viel Advents- und Weihnachtsmusik zusammengestellt“, erklärt Michael Katzer. Die Lieder seien aber nicht nur zum Anhören, sondern vor allem zum Mitsingen gedacht.

Weil in vielen Familien nur noch selten gesungen werde, freue sich der Chor am Mittwoch vor allem über kleine Zuhörer und Mitsänger. „Wir wollen die Tradition wach halten“, sagt Michael Katzer.

Schon vor der Corona-Pandemie gab es die Mitmachkonzerte – damals wurden sie noch vom Bad Langensalzaer Singkreis ausgerichtet. Unter der neuen Leitung von Ines Katzer singt in diesem Jahr erstmals der Gospelchor, dem über 20 Sängerinnen und Sänger angehören.