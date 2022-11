Pauline (links) und Antonio (rechts) vom Mühlhäuser Sankt Josef Kindergarten schmücken am Montagmorgen gemeinsam mit Feuerwehrmann Christoph Hohlbein (Bildmitte) einen Weihnachtsbaum in der Innenstadt.

Weihnachtsbäume werden in Mühlhausen Geschmückt

Mühlhausen. Die Mühlhäuser Innenstadt wird in dieser Woche festlich herausgeputzt, dabei unterstützen Kindergärten und die Feuerwehr. Das hat es mit der Aktion aufsich.

Insgesamt zwölf Tannenbäume werden bis zum Ende dieser Woche an zentralen Plätzen der Mühlhäuser Innenstadt aufgestellt und von Kindergartenkindern der Stadt weihnachtlich geschmückt. Gemeinsam mit Berufsfeuerwehrmann Christoph Hohlbein (Bildmitte) starteten Pauline (links) und Antonio (rechts) vom Mühlhäuser Sankt Josef Kindergarten am Montagmorgen. Neun der teils prächtigen Weihnachtsbäume stammen nach Angaben der Verwaltung in diesem Jahr von Privatpersonen oder Firmen der Kernstadt sowie deren Ortsteile. Die übrigen drei, unter ihnen auch die gut neun Meter hohe Fichte auf dem Untermarkt, seien aus dem Stadtwald.

Nicht alle Bäume hätten diese stattliche Größe und manche sind auch nicht „perfekt“, heißt es in einer Mitteilung. Die anhaltend trockene Witterung der vergangenen Jahre mache sich hier deutlich bemerkbar.