Weihnachtskonzert mit der Schäferfamilie in Mühlhausen

Mühlhausen. Zu einem besinnlichen Volksmusikkonzert lädt die Schäferfamilie am vierten Advent ein.

Zu einem weihnachtlichen Volksmusikkonzert mit der Schäferfamilie lädt die Hainich Concerts GmbH am Sonntag, 18. Dezember, um 15 Uhr in der Kulturstätte Schwanenteich in Mühlhausen ein. Wie es in einer Mitteilung heißt, sind Volksmusikstars wie Angela Wiedl, ihr Bruder Richard Wiedl und Urschäfer Uwe Erhardt wieder mit dabei und sorgen für viel alpenländische Weihnachtsstimmung – mal zünftig und mal ganz besinnlich. Erleben können die Besucher des Konzerts eine musikalische Reise durch die Winterpracht der Bergwelt der Alpen – mit viel vorweihnachtlicher Stimmung. Mit dabei ist auch das Duo Hainichfeuer aus Kammerforst.

Zusammen präsentieren die Musiker Geschichten rund ums schönste Fest, andächtige Jodler und viele schönste Weihnachtslieder.

Karten gibt es im Vorverkauf im Pressehaus der Thüringer Allgemeine und Thüringischen Landeszeitung am Steinweg 88 und in der Mühlhäuser Touristinformation unter der Telefonnummer 03601 / 40 47 70. Außerdem im Ticketshop Thüringen unter www.ticketshop-thueringen.de oder unter 0361 / 227 5 227 sowie in allen bekannten Vorverkaufsstellen.