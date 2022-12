Weihnachtsmärkte am dritten Advent im Unstrut-Hainich-Kreis

Stimmungsvoll wird es in der Kurstadt: Am Donnerstag eröffnet der Weihnachtsmarkt in Bad Langensalza.

Unstrut-Hainich-Kreis. Mit Weihnachtsmärkten locken auch viele kleine Dörfer am dritten Adventswochenende. Mühlhausen und Bad Langensalza laden in die Innenstädte ein. Ein Überblick.

Auch am dritten Adventswochenende laden zahlreiche Weihnachtsmärkte im Unstrut-Hainich-Kreis zu stimmungsvollen Programmen, Musik und natürlich zu Glühwein, Kinderpunsch und Bratwurst ein.

In Mühlhausen ist der Weihnachtsmarkt bereits seit Mittwoch geöffnet. Täglich gibt es ein Kulturprogramm auf der Bühne und mehr als 60 Stände bieten bis Sonntag, 20 Uhr, ein breites Sortiment.

Der Kunstmarkt mit Kunsthandwerk-Ständen lädt am Wochenende (10. und 11. Dezember, jeweils ab 13 Uhr) ins Haus der Kirche ein. Eintritt: 2 Euro. Samstag zeigt um 14 Uhr die Jugendkunstschule ihr Können, um 15 Uhr findet ein Streicherkonzert statt. Am Sonntag kann ab 14 Uhr gebastelt werden, 15 Uhr sind noch einmal die Streicher zu hören und 16 Uhr spielt ein Puppentheater.

In Bad Langensalza eröffnet der Weihnachtsmarkt in der Innenstadt am Donnerstag, 8. Dezember, und hat bis zum Sonntagabend 18 Uhr geöffnet. Am Freitag ist Bastelspaß angesagt, Blasmusik am Abend und Sängerin „Tina Unplugged“ macht Musik. Am Samstag zeigen städtische Vereine was sie zu bieten haben: Städtischer Chor und Gospelfriends, Posaunenchor und Langensalzaer Spielmannszug.

Der Weihnachtsmarkt in Bad Tennstedt wird am Freitag, 9. Dezember, 17 Uhr, eröffnet. Danach gibt es einen Fackelumzug und um 20 Uhr das Turmblasen vom Rathausturm. Samstag, 10. Dezember, geht es von 14 bis 18 Uhr weiter mit Märchenstunde, musikalischer Adventstafel sowie Aufführung eines Weihnachtsmärchens.

In Saalfeld ist Adventsmarkt am Samstag, 10. Dezember.

Die historische Kulisse von Kloster Anrode lädt am Sonntag, 11. Dezember, ab 11.30 Uhr, zum Weihnachtsmarkt ein. Geboten wird ein buntes Programm, gestaltet von der Grundschule, dem Kindergarten, den Blasmusikanten und den Jagdhornbläsern. Neben einer Krippenausstellung, Kinderkino und Vorlesen von Weihnachtsgeschichten gibt es Geschenkstände, Leckereien vom Grill und Stockbrot. Um 15.30 Uhr wird der Klosterstollen angeschnitten. Der Erlös aus dem Verkauf kommt der Sanierung der Glocken in der Bickenrieder Kirche zugute.

Am Sonntag, 11. Dezember, finden weitere Weihnachtsmärkte in Hohenbergen (ab 14 Uhr, Lindenhof), Neunheilingen (ab 14 Uhr, Kirchenruine) und Marolterode (ab 14 Uhr, Backsrasen) statt. Auch nach Hildebrandshausen ist ab 14 Uhr auf den Anger eingeladen und nach Flarchheim auf den Festplatz.