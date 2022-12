Weihnachtsengel und Laternen bei der Eröffnung des Bad Langensalzaer Weihnachtsmarktes

Bad Langensalza. Der Weihnachtsmarkt in Bad Langensalza ist eröffnet. Neben dem Weihnachtsmann gab es noch einige Überraschungen.

In Bad Langensalza ist am Donnerstagabend der Weihnachtsmarkt eröffnet worden. Ein Laternenumzug mit musikalischer Begleitung durch das Jugendblasorchester Nägelstedt zog dazu durch die Innenstadt bis zum Rathaus. Dort verteilte der Weihnachtsengel die ersten Geschenke. Vom Neumarkt bis zur Marktkirche warten noch bis Sonntag zahlreiche Stände auf Besucher. Freitagabend gibt es Livemusik mit Tina unplugged, am Samstag präsentieren sich Vereine musikalisch auf der Bühne. Der Markt hat bis Sonntag täglich ab 14 Uhr geöffnet. Freitag und Samstag bis 20 Uhr, Sonntag bis 18 Uhr