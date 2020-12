Weihnachtsmusik auf den Straßen von Grabe

Sängerin Theresa Käppler (rechts) und Susan Lutze mit ihrer Violine am Sonntag in Grabe.

Grabe. Ausgerüstet mit Geige, Mikrofon und Beschallung zogen Sängerin Theresa Käppler und Susan Lutze am Sonntagnachmittag auf einem Anhänger durch Grabe.

Mit Geige, Mikrofon und Beschallung zogen Sängerin Theresa Käppler und Susan Lutze Sonntagnachmittag durch Grabe. Auf einem Anhänger spielten sie weihnachtliche Straßenkonzerte. An sechs Stationen im Ort machte der Tross um Ortsteilbürgermeister Karsten Lutze (CDU) Halt. „Weil unsere Christmette ausfällt, haben wir die Konzerttour gestartet – für ein bisschen Weihnachtsstimmung“, sagt Lutze. Die Spenden der Tour gehen an die an Leukämie erkrankte Emilia aus Grabe.