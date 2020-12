Weihnachtsschmaus zum Mitnehmen für Bedürftige in Mühlhausen

"Bitte warten Sie noch einen Moment, es geht gleich weiter." Mit klaren Ansagen dirigiert Veronika Broschat die Menschen, die sich am Vormittag des Heiligabends vor dem Restaurant Paganini in Mühlhausen eingefunden haben. Die Chefin der Mühlhäuser Tafel organisiert gemeinsam mit weiteren Freiwilligen die Ausgabe der Weihnachtsmenüs. Sie steht im Eingang des Restaurants in der Karl-Liebknecht-Straße, nimmt die Gutscheine für das Essen entgegen und gibt die Tüten aus.

Auch das Restaurant des Herzens, bei dem sich normalerweise zur Weihnacht Bedürftige aus der Stadt zum gemeinsamen Schmaus versammeln, muss sich dieses Jahr der Pandemie anpassen. Das Essen gibt es diesmal zum Mitnehmen.

Das Menü besteht aus einer Vorsuppe, aus Entenkeule, Rotkohl und Klößen im Hauptgang und einem Dessert. Alles wird direkt in der Küche vom Paganini-Team in dichte Behältnisse gefüllt und von den Frauen ausgegeben. Zudem erhält jeder eine Tüte mit Leckereien zum Kaffee.

150 Essen sind vorbereitet. Diese Zahl entspreche der vom Restaurant des Herzens aus den vergangenen Jahren, weiß Veronika Broschat. Meist seien es dieselben Menschen, die das Angebot Jahr für Jahr wahrnehmen.

Dass diese Weihnachtsaktion stattfinden kann, geht auf die Initiative von Holger Gräbedünkel zurück. Der Immobilienmakler brachte den Stein ins Rollen. Bald schlossen sich weitere Unternehmer aus der Stadt an und sponserten das Essen. Eines davon ist die Brückenapotheke. Mitarbeiterin Jacqueline Gast hat sich am Donnerstag spontan entschlossen, den Damen von der Tafel bei der Ausgabe zu helfen. Die Tafel wiederum organisierte die Abholung. Das Angebot richtet sich an Menschen mit Tafel-Ausweis. Zudem wurden feste Abholzeiten vereinbart, damit es vor dem Restaurant kein Gedränge gibt.

Die Mühlhäuser Tafel beziehungsweise das dahinter stehende Diakonische Werk Eichsfeld-Mühlhausen wird auch über die Weihnachtsfeiertage bis zum Jahreswechsel weiter warme Mahlzeiten für Bedürftige anbieten. In der Wärmestube, dem sozialen Tagestreff in der Karl-Marx-Straße, sind die Türen geöffnet.