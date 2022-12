Weihnachtsstimmung mit dem Tilesiusgymnasium Mühlhausen

Mühlhausen. Das Tilesiusgymnasium Mühlhausen lädt ein zum Weihnachtssingen. Nach drei Jahren Pause ist die Aufregung groß, das Ergebnis aber überragend.

Der Chor des Tilesiusgymnasiums Mühlhausen hat in zwei Jahren Corona-Pause nichts von seiner Klasse verloren. Das zeigte das Weihnachtskonzert Dienstagabend in der Georgischule. 70 Kinder und Jugendliche zwischen Klasse 5 und 12 standen auf der Bühne – das erste Mal wieder seit dem Weihnachtskonzert 2019; damals in größerem Rahmen in der Kulturstätte Schwanenteich. Der Beginn war Aufregung, das Ende Euphorie, meint Elftklässlerin Helene Röhrig aus dem Chor der Siebent-bis Zwölftklässler. Der hatte sich, abseits der wöchentlichen Proben, mit seiner Leiterin Anett Groß bei Probentagen auf Burg Bodenstein auf den Auftritt vorbereitet. Neben dem Chor überzeugten die tollen Solisten Carl Otto und Grete Weidenbach, Till Krause, Theresia Neujahr, Jakob Moos, Hannah Drössler und Gabriel Rahn. Unterstützt wurden die Tilesianer von Karl-Heinz Moritz aus der Kreismusikschule.