In der Kilianikirche eröffnet am Sonntag eine Ausstellung. Auch das Weimarer Kunstfest ist dort zu Gast.

Weimarer Kunstfest in Mühlhausen

Die 3K-Theaterwerkstatt nimmt ihren öffentlichen Betrieb wieder auf. Nachdem die Corona-Pandemie, ein Wasserschaden und die Sommerpause für Ausfälle gesorgt hat, geht es am Sonntag, 6. September, mit einer Ausstellung los, die einen Blick hinter die Kulissen des Vereins und auf seine Mitarbeitenden ermöglicht. Die offizielle Eröffnung ist um 11 Uhr in der Kilianikirche in Mühlhausen.

Um 16.30 Uhr präsentiert das Kunstfest Weimar einen Blick auf die Geschichte Thüringens. Der luxemburgische Künstler Steve Karier führt „Schwimmen nach Thüringen“ in insgesamt 17 verschiedenen Orten auf. In diesem Jahr ist die Theaterkirche erstmals Außenstandort des Weimarer Kunstfestes. Der Eintritt zur Ausstellungseröffnung ist kostenlos, die Karten für das Gastspiel kosten 10 Euro, ermäßigt 6 Euro.

Kartenreservierungen unter Telefon: 03601/ 44 09 37.