Weiter fast jeder Zweite in Kurzarbeit

Noch immer ist fast die Hälfte aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Unstrut-Hainich-Kreis in Kurzarbeit. Das geht aus der aktuellen Monatsstatistik der Arbeitsagentur hervor. Fast 15.300 Menschen (42 Prozent) befinden sich in Kurzarbeit, arbeiten also weniger Stunden als sonst oder gar nicht und erhalten dafür Leistungen von der Agentur. Die Zahl ist im Vergleich zum Juni unverändert.

Die Arbeitslosenquote sank im Vergleich zum Vormonat und untypisch für den Sommer leicht um 0,1 Punkte und liegt jetzt bei 8 Prozent. 4360 Menschen sind arbeitslos gemeldet. Das sind 632 mehr als im Juli des Vorjahrs, als die Quote bei 6,8 Prozent lag.

603 Betroffene meldeten sich im Juli neu arbeitslos, das waren 413 weniger als im Vorjahr. 223 Menschen nahmen eine Arbeit auf. Im Landkreis gibt es laut Agentur derzeit 679 offene Stellen. 189 davon wurden alleine im Juli neu gemeldet.