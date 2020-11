Um die prekäre Vereinssituation wegen der Corona-Einschränkungen zu überbrücken und das Ehrenamt im Sport weiterhin zu fördern, übergab Landrat Harald Zanker (SPD) jetzt in und um Bad Langensalza weitere symbolische Schecks an verschiedene Sportvereine.

Einen Scheck über 1000 Euro bekam der JFC Unstrut-Eagles 2020 in Thamsbrück, in dem mehrere Vereine ihre Kräfte bündeln, um die Nachwuchsarbeit im Bereich Fußball zu optimieren. Ebenso der FSV 1996 Preußen und der SV Empor in Bad Langensalza bekamen jeweils 1000 Euro. Und auch der TSV 1861 Bad Tennstedt erhielt 1000 Euro, die für die Vereinsarbeit genutzt werden sollen. In den vergangenen Wochen konnten in Mühlhausen bereits sechs Sportvereine Schecks in Höhe von insgesamt 5000 Euro entgegennehmen.