Martin Debes stellt am 2. Mai sein neues Buch vor.

Weitere Veranstaltungen in „C. Strecker präsentiert“-Reihe in Mühlhausen

Mühlhausen. Vier weitere Veranstaltungen gesellen sich zur Reihe „C. Strecker präsentiert“ in Mühlhausen. Das ist geplant.

Zu den Frühjahrsveranstaltungen der Veranstaltungsreihe „C. Strecker präsentiert“ gesellen sich weitere hinzu. Mit seinem Buch „Der Osten: eine westdeutsche Erfindung“ liest der Leipziger Professor Dirk Oschmann am 24. April von 10.30 Uhr bis 12 Uhr im Haus der Kirche. Die Veranstaltung findet als Kooperation mit der „Akademie am Vormittag“ statt.

Chefreporter Martin Debes und der Chefredakteur dieser Zeitung Jan Hollitzer werden am 2. Mai ab 19 Uhr in der Buchhandlung bei der Marienkirche das Buch „Ach, Thüringen. Zwischenrufe aus einem seltsam schönen Land“ vorstellen. Interessierte melden sich bitte hier an.

Frank Michael Wagner stellt am 16. Mai ab 19 Uhr in der Stadtbibliothek sein Buch „Wie das Erdgas aus Sibirien nach Westeuropa kam – Die Trassenprojekte der DDR“ vor.

Oskar Mikulik, Mediziner und Vorsitzender des Vereins „For Life“ gibt am 24. Mai ab 19 Uhr unter dem Motto „Vom Sterben zu reden hat noch niemand umgebracht“ in der Buchhandlung Auskunft über den geplanten Bau des Mühlhäuser Hospizes „Evelyn“.

Der Eintritt ist frei. Karten gibt es in der Buchhandlung.