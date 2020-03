Wenige Kinder im Unstrut-Hainich-Kreis bekommen Notbetreuung

Nur wenige Kinder müssen in Schulen und Kindergärten im Landkreis notbetreut werden. Alle Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

In den staatlichen Schulen der Region, die sonst insgesamt 8911 Schüler besuchen, sind laut Bildungsministerium 25 Mädchen und Jungen angemeldet. Lehrkräfte und sonstiges Personal sind, wenn es der Dienst erfordert, weiter an den Schulen aktiv. Die Entscheidung darüber, wie und wo dieser verrichtet wird, liegt bei den Schulleitungen vor Ort. In den zwei Thepra-Schulen gibt es jetzt nur in Seebach Bedarf, dort werden sechs Kinder notbetreut.

In Anspruch genommen werden kann die Betreuung nur bis zur Klassenstufe 6 und lediglich für Kinder, deren Eltern in kritischen Infrastrukturen tätig sind. Dazu zählen unter anderem der Gesundheitsbereich oder die Pflege. Thepra-Chef Erwin Gerlach vermutet, dass die Zahlen so gering sind, weil die Landesregierung die Regelung damit recht eng gefasst hat. Denn nur elf Kinder sind in Notbetreuung in den insgesamt acht Kindergärten der Thepra im Landkreis. Sundhausen und Bollstedt wurden gänzlich geschlossen.

Erzieher müssen auf Abrufbereitstehen

„Die Erzieher nutzen die Zeit, um pädagogische Konzepte zu überarbeiten“, informiert Gerlach. Oder sie verrichten Dinge, die liegengeblieben sind. Auch bauen einige Überstunden ab, sie müssen jedoch auf Abruf stehen. Denn laut Gerlach haben sie weiter Arbeitspflicht. Wenn es mehr Bedarf bei der Notbetreuung gibt, müssen sie einsetzbar sein.

In sieben Kindergärten des Priorats für Kultur und Soziales im Kreis, die sonst insgesamt 700 Knirpse besuchen, werden 14 Kinder notbetreut. Auch hier sind Einrichtungen geschlossen, dazu gehören das Butzemannhaus und die Siedlungszwerge in Mühlhausen.

„Für die kommenden fünf Wochen haben wir einen guten Plan“, sagt Maria Stecher vom Priorat. Auch dort bauen die Mitarbeiter Überstunden ab, die Rufbereitschaft gilt bei diesem Träger ebenso. Einige der arbeitenden Erzieher nutzen die Zeit zum Beispiel, um das Spielzeug zu desinfizieren. In der Verwaltung sind laut Stecher die Prozesse umstrukturiert worden. „Wer Schreibarbeiten zu erledigen hat, kann auch zu Hause arbeiten“, berichtet sie.

Die Nachricht, dass die Kindergärten nur Notbetreuungen anbieten dürfen, traf das Priorat wie alle Träger am vergangenen Freitag überraschend. „Weil vieles nicht klar kommuniziert wurde, gab es viel Verunsicherung“, äußert Stecher Kritik am Krisenmanagement des Landes.

Vieles ist bei den Trägern derzeitLernen durch Tun

So gab es zunächst Unsicherheit, wer berechtigt ist, die Notbetreuung überhaupt in Anspruch zu nehmen. Vieles sei deshalb derzeit Lernen durch Tun. „Wir versuchen, Sicherheit zu vermitteln, und sprechen auf allen Kanälen mit einer Stimme“, informiert Stecher.

Steigenden Bedarf an Notbetreuung registriert allerdings die Arbeiterwohlfahrt (Awo). Der Regionalverband Mitte-West-Thüringen betreibt sieben Kindergärten im Kreis. Laut Sprecherin Anne Langhof musste der Träger bisher keine Einrichtungen schließen.

Problem bei den Kindergärten sind nun die Elternbeiträge. Nach jetzigem Stand sind die Einrichtungen verpflichtet, sie weiter einzuziehen. Das Land hat angekündigt, die Eltern zu entschädigen. Ein Punkt, den auch Thepra-Chef Gerlach anspricht, er verlässt sich auf die mündlichen Aussagen dazu von Kultusminister Helmut Holter (Linke). Auch Maria Stecher vom Priorat hofft, dass es bald weitere Auskünfte gibt.

Das Priorat betreibt im Kreis vier Heime, die jetzt im Vollbetrieb laufen, da es an den Schulen keinen Unterricht mehr gibt.